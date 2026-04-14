Governo do Estado amplia monitoramento da qualidade do ar com novas estações integradas à Rede Ar do Sul

O governo do Estado ampliou o monitoramento da qualidade do ar no Rio Grande do Sul, com a entrada em operação de novas estações integradas à Rede Ar do Sul. Desde sexta-feira (10/4), as unidades de Porto Alegre e Caxias do Sul passaram a transmitir dados para a rede, administrada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), fortalecendo a cobertura e a transparência das informações ambientais no Estado.

A expansão da rede faz parte do contrato firmado pelo governo do Estado, em 2024, para o monitoramento automático da qualidade do ar em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria, pelo período de quatro anos. A iniciativa integra as estratégias do Proclima2050 , coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

“A ampliação da Rede Ar do Sul é importante para a consolidação de uma política ambiental baseada em dados e evidências. Estamos estruturando uma rede mais moderna, com maior alcance e capacidade de resposta, que permite ao Estado planejar e agir de forma mais eficiente diante dos desafios relacionados à qualidade do ar”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Porto Alegre e Caxias do Sul com estações definitivas

Em Porto Alegre, o monitoramento vinha sendo realizado ao longo do último ano por meio de uma estação temporária. Agora, a estrutura passa a ser definitiva, instalada no mesmo local, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), garantindo continuidade na geração de dados.

Já em Caxias do Sul, a estação está localizada na sede do 4º Batalhão de Choque da Brigada Militar. Ambas realizam o monitoramento de poluentes atmosféricos como dióxido de enxofre (SO₂), material particulado (MP10 e MP2,5), ozônio (O₃), dióxido de nitrogênio (NO₂) e monóxido de carbono (CO). Os dados coletados já estão disponíveis nos boletins divulgados a partir de 13 de abril.

No município de Santa Maria, a estação também já foi contratada e está em fase final de instalação, com previsão de início de operação em breve. Além disso, está em trâmite a contratação de uma estação móvel de monitoramento da qualidade do ar, que permitirá medições em diferentes regiões do Estado, ampliando a capacidade de diagnóstico e de resposta a eventuais episódios de poluição.

Avanço na gestão ambiental

A Rede Ar do Sul já conta com estações em Canoas e Esteio (Refap), Gravataí (GM), Guaíba (CMPC), Triunfo (Braskem) e Candiota (Âmbar Energia), consolidando um sistema cada vez mais robusto de acompanhamento da qualidade do ar no Rio Grande do Sul.

Para o presidente da Fepam, Renato Chagas, a ampliação representa um avanço importante na gestão ambiental. “A entrada em operação destas novas estações fortalece a Rede Ar do Sul e amplia nossa capacidade de monitoramento, permitindo uma atuação mais precisa e transparente”, comentou.

Chagas também destacou os avanços proporcionados pela ampliação do monitoramento e seu impacto na formulação de políticas públicas. “Com mais dados e maior cobertura territorial, conseguimos qualificar ainda mais a gestão da qualidade do ar e apoiar a tomada de decisões em benefício da população e do meio ambiente”.