Obras de pavimentação na ERS-305 avançam na ligação entre Horizontina e Três Passos

As frentes de trabalho para a pavimentação da ERS-305 seguem em ritmo constante, abrangendo uma extensão total de 54 quilômetros que interliga os municípios de Horizontina, Crissiumal e Três Passos. O projeto, coordenado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), conta com um aporte financeiro do governo do Estado que ultrapassa os R$ 208,5 milhões.

Dividida em três lotes estratégicos, a obra visa modernizar o corredor logístico da região Celeiro, incluindo também a revitalização de um trecho de 15 quilômetros já existente entre Horizontina e Vila Cascata.

O cronograma físico das obras detalha que o Lote 1, que conecta Vila Cascata a Crissiumal, já atingiu a marca de 100% de conclusão.

No Lote 2, as equipes finalizaram as etapas de terraplenagem e drenagem, concentrando esforços agora na base, que possui 65% de execução, e na aplicação da capa asfáltica inicial.

Já o Lote 3, que liga Crissiumal ao distrito de Padre Gonzales, em Três Passos, apresenta estágio avançado com 30% da pavimentação concluída e terraplenagem praticamente finalizada.

A expectativa é que a entrega total da rodovia potencialize o escoamento da produção local e garanta maior segurança e agilidade no deslocamento entre as cidades atendidas.





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