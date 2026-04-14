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Aluno da URI participará da Copa do Mundo de Patinação Artística

Bernardo Folle Sponchiado, acadêmico de Fisioterapia, integra a Seleção Brasileira ao lado do técnico Patrik Moretti

Por: Andre Eberhardt Fonte: Mauro Sponchiado
14/04/2026 às 11h03
Aluno da URI participará da Copa do Mundo de Patinação Artística
(Foto: Mauro Sponchiado)

Até o dia 19 de abril está acontecendo em Buenos Aires, na Argentina, a Copa do Mundo de Patinação Artística – Artistic International World Cup – Etapa 1. O estudante de Fisioterapia da URI/FW, que integra a Seleção Brasileira nesta modalidade, Bernardo Folle Sponchiado está entre os convocados e estará participando da competição, que reúne atletas de diversos países no Parque Olímpico da Juventude.

 

O atleta disputará a Modalidade Livre Sênior Men e se apresentará nos dias 17, 18 e 19. No primeiro dia, ele realiza o treino oficial. Na sequência, apresenta o programa curto e, no último dia, o programa longo. As notas das duas apresentações serão somadas para a definição da classificação final.

 

Ao lado de Bernardo, estará o técnico Patrik Moretti, que também integra a Seleção Brasileira. Ele acompanha a preparação técnica e oferece suporte durante toda a competição.

 

A etapa em Buenos Aires abre o circuito internacional. Na sequência, a Copa passa por Garmisch-Partenkirchen, na Alemanha, entre 8 e 17 de maio, etapa para a qual ambos também foram convocados.

 

De acordo com a coordenadora de Fisioterapia da URI/FW, Karim Bordignon, o aluno do curso, que está no primeiro semestre, apesar do pouco tempo na instituição de ensino superior, já demonstra na vivência acadêmica a proatividade, a dedicação e a disciplina, características que ele apresenta nas quadras, representando o Brasil na patinação artística.

 

– Sua trajetória evidencia, de forma muito concreta, a importância da fisioterapia no contexto esportivo — tanto no cuidado com o corpo humano, quanto no desenvolvimento e desempenho de atletas. A escolha de Bernardo pelo curso reforça a forte relação entre a Fisioterapia e o movimento, o treinamento e a performance esportiva. Ter um atleta como Bernardo em nosso curso é motivo de orgulho e inspiração para toda a comunidade acadêmica – finaliza a coordenadora.



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