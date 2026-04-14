Bombeiros de Tenente Portela antecipam manutenção em caminhão e preveem retorno ao meio-dia

O caminhão de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros de Tenente Portela passará por manutenção na bomba, componente essencial para o atendimento de ocorrências. Inicialmente, o veículo seria deslocado até a cidade de Erechim para a realização do serviço, com previsão de retorno às atividades às 23h desta terça-feira (14).

No entanto, conforme apuração do departamento de jornalismo da Rádio Província junto à corporação, houve mudança no planejamento. A peça necessária para o reparo será trazida até o município de Tenente Portela, eliminando a necessidade de deslocamento do caminhão. Com isso, a previsão de conclusão do serviço foi antecipada, e o veículo deve voltar a operar por volta do meio-dia desta terça-feira.

A corporação destaca que a manutenção é indispensável para garantir a segurança e a eficiência no atendimento à população. Durante o período, os atendimentos podem sofrer ajustes, e a orientação é para que a comunidade compreenda a situação.

Os Bombeiros reforçam ainda que intervenções preventivas e corretivas são fundamentais para assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos e a continuidade dos serviços de emergência no município, evitando riscos maiores em ocorrências futuras.







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