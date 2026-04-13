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Unidade Móvel do Tudo Fácil realiza mais de mil atendimentos na primeira semana em Farroupilha

A Unidade Móvel do Tudo Fácil registrou 1.225 atendimentos na primeira semana de atuação em Farroupilha, na Serra Gaúcha, entre 6 e 10 de abril. A...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/04/2026 às 19h58
Unidade Móvel do Tudo Fácil realiza mais de mil atendimentos na primeira semana em Farroupilha
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A Unidade Móvel do Tudo Fácil registrou 1.225 atendimentos na primeira semana de atuação em Farroupilha, na Serra Gaúcha, entre 6 e 10 de abril. A central retomou os atendimentos nesta segunda-feira (13/4), na Praça da Emancipação, em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. A presença da unidade móvel em Farroupilha foi prorrogada até 24 de abril.

O serviço de orientação ao cidadão foi o mais procurado durante o período, com mais de 800 solicitações. A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ocupa a segunda posição, registrando 375 atendimentos até sexta-feira (10). Para a confecção da CIN, as senhas são distribuídas no período da manhã, a partir das 9h. O espaço também oferece orientações digitais, como auxílio com senha do gov.br , e serviços do IPE Prev e IPE Saúde, entre outros.

Farroupilha é o sétimo município do Rio Grande do Sul a receber a unidade itinerante, que iniciou as atividades em dezembro de 2025, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Desde então, o veículo já atuou em Tramandaí, Xangri-Lá, Torres, Cidreira e São Lourenço do Sul.

A iniciativa faz parte da estratégia do governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para descentralizar os serviços do Tudo Fácil e ampliar o acesso ao atendimento em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Rede Tudo Fácil

Instituído em 1998, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social.

Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Canoas. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Uruguaiana e Tramandaí.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

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