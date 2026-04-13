Portelenses participam da 13ª edição do Chapecó Fight

O município de Chapecó, em Santa Catarina, sediou no dia 11 de abril mais uma edição de um dos principais eventos de artes marciais da região Sul. A 13ª edição do Chapecó Fight reuniu competidores de diferentes níveis — desde iniciantes até profissionais — em combates nas modalidades de Muay Thai e Boxe.

Organizada por uma academia local, a competição contou com a presença de lutadores vindos dos três estados do Sul do Brasil, reforçando a relevância do torneio no cenário esportivo. Conhecido pela qualidade técnica dos confrontos, o evento tem se consolidado como espaço de destaque para novos talentos e grandes disputas dentro do ringue.

Representando o município de Tenente Portela, três atletas subiram ao ringue defendendo a equipe CT Nenê Muay Thai.

Nos resultados, a atleta Isabeli Santos de Paula conquistou vitória por decisão unânime após uma luta equilibrada.

(Foto: Redes Sociais)

O atleta João Moraes De Carli garantiu triunfo por nocaute no terceiro round, demonstrando superioridade no combate.

(Foto: Redes Sociais)

Já Lorenzo Cegelski, acabou sendo superado por decisão dividida, em uma disputa bastante acirrada.

(Foto: Redes Sociais)

Mesmo com resultados distintos, os atletas tiveram bom desempenho e representaram com destaque o município, enfrentando adversários qualificados em um evento marcado pela intensidade e pelo alto nível técnico das lutas.

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