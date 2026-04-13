Governo do Estado reduz em 79% o tempo médio de espera por consulta em dermatologia no Rio Grande do Sul

Uma das estratégias para redução envolve teleconsultorias que apoiam os profissionais da atenção primária na resolução de casos -Foto: Ascom TelessaúdeRS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vem fortalecendo o acesso a consultas e procedimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)em diversas áreas, como é o caso da dermatologia. Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, o tempo médio de espera para consultas diminuiu de 294 para 62 dias, uma redução de 79%.

A redução é fruto da ampliação do trabalho de regulação ambulatorial realizado pela SES em parceria com o TelessaúdeRS, com impactos positivos em diversas especialidades. A ação integra o projeto RegulaSUS, ferramenta fundamental para otimizar fluxos assistenciais, garantir acesso oportuno e promover um SUS mais eficiente e resolutivo em todo o Estado.

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A fila para atendimento em dermatologia tem grande relevância assistencial, uma vez que envolve problemas de saúde que frequentemente demandam avaliação especializada para definição diagnóstica e conduta adequada. O tempo até o atendimento influencia diretamente a evolução clínica e a qualidade de vida dos pacientes.

Além do RegulaSUS, a SES e o TelessaúdeRS desenvolvem o projeto DermatoNet, que ajuda os profissionais das unidades básicas de saúde a diagnosticarem doenças de pele. Desde a criação do projeto, em 2017, aproximadamente 42 mil pessoas foram diagnosticadas por meio de imagens no DermatoNet.

RegulaSUS

Com o fortalecimento do RegulaSUS, o Estado passou a monitorar de forma mais sistemática a fila por consultas de dermatologia, qualificar ainda mais a análise dos pedidos com base em critérios clínicos, reorganizar os fluxos de encaminhamento e ampliar a articulação entre os pontos da rede de atenção à saúde.

A integração de dados provenientes das 19 centrais estaduais de regulação agregadas e a atuação conjunta com as equipes técnicas do TelessaúdeRS, contribuíram para a otimização do uso da capacidade instalada e para maior eficiência no acesso ao atendimento especializado.

A qualificação observada em dermatologia reflete uma tendência positiva também identificada em outras especialidades reguladas pelo RegulaSUS. O acompanhamento contínuo dos indicadores permite identificar gargalos, orientar ajustes nos fluxos assistenciais e fortalecer a organização da atenção especializada em todo o Estado.

Parceria com o TelessaúdeRS

A atuação da SES, em parceria com o TelessaúdeRS, está garantindo cuidados precoces adequados aos pacientes. A estratégia combina análise de todos os casos encaminhados à especialidade, priorização de consultas para aqueles considerados mais graves e teleconsultorias de apoio para os profissionais da atenção primária à saúde. Com isso, muitos pacientes são acompanhados nos municípios onde moram, sem necessidade de deslocamento para centros de referência.