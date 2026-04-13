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Grêmio busca primeira vitória na Sul-Americana com transmissão pela Rádio Província FM

Duelo contra o Deportivo Riestra será nesta terça-feira, na Arena, com cobertura pela Rede Gaúcha

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
13/04/2026 às 15h31
Grêmio busca primeira vitória na Sul-Americana com transmissão pela Rádio Província FM
Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio está pronto para entrar em campo nesta terça-feira (14) em mais um compromisso pela fase de grupos da Copa Conmebol Sul-Americana. O adversário será o Deportivo Riestra, em confronto marcado para amanhã as 19 horas na Arena, em Porto Alegre. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Província FM, via Rede Gaúcha, levando todas as emoções ao torcedor.

Na manhã desta segunda-feira (13), o elenco gremista finalizou a preparação no CT Luiz Carvalho, sob o comando do técnico Luís Castro. A atividade começou com análise em vídeo do adversário, realizada no auditório, onde foram estudados pontos fortes e fragilidades da equipe argentina.

Na sequência, os jogadores foram ao campo para a parte física, com exercícios de corrida, arranque, velocidade e saltos. Logo depois, o grupo realizou trabalhos com bola, focando em passes e movimentação em espaço reduzido.

Encerrando o treino, o técnico reuniu os atletas para orientações táticas e comandou atividades práticas com simulações de jogo, ajustando posicionamento e estratégias. A expectativa é de um Grêmio mais competitivo em busca da primeira vitória na competição continental, diante de sua torcida.

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(Foto: Produzida com Recurso de IA)
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