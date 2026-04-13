Unidade do Estado, Cepon registra resultados positivos na assistência e segurança do paciente

Foto: Michelle Valle/Cepon

Em alusão à campanha Abril pela Segurança do Paciente, o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon) apresenta resultados expressivos que atestam a eficácia de suas práticas assistenciais. A instituição pública do Governo de Santa Catarina, localizada em Florianópolis, completou um ano sem registro de infecção associada à sonda vesical de demora. Também foi registrado seis meses sem casos de pneumonia associada à ventilação mecânica e sem infecção de corrente sanguínea associada a dispositivos, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Esses resultados são fruto de um esforço coletivo e contínuo de cada profissional que integra o Cepon. A segurança do paciente é um compromisso inegociável, e os indicadores positivos que celebramos hoje reforçam que estamos no caminho certo, com uma assistência cada vez mais segura, ética e centrada na vida”, afirma o diretor-geral do Cepon, Alvin Laemmel.

Os indicadores são reflexo do trabalho integrado do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), que atua na capacitação contínua das equipes e na implementação rigorosa de protocolos alinhados às seis metas internacionais de segurança do paciente. Entre elas, destacam-se a correta identificação do paciente, a higienização das mãos e a segurança na administração de medicamentos — práticas essenciais no contexto oncológico, que exige cuidados altamente especializados.

“O ambiente hospitalar, especialmente em um contexto complexo como o do Cepon, é um espaço onde cada decisão impacta diretamente na vida do paciente. A qualidade não é um resultado isolado, mas um processo contínuo, sustentado por dados, protocolos e pessoas comprometidas. A capacitação permanente das equipes e o monitoramento sistemático dos resultados esperados de uma assistência de excelência refletem-se diretamente nos indicadores apresentados, como os alcançados na UTI”, destaca o gerente de enfermagem, Lucas Bordignon.

As ações do NSP estão em conformidade com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e com a RDC nº 36/2013 da Anvisa, que estabelecem diretrizes para a gestão de riscos e a promoção da qualidade nos serviços de saúde.

“Quando falamos de pacientes oncológicos críticos, com o sistema imunológico já comprometido, a prevenção de infecções torna-se prioridade absoluta. Para isso, utilizamos um conjunto de medidas baseadas em evidências que, quando aplicadas de forma integrada e com o suporte dos serviços de apoio, aumentam significativamente a segurança do paciente e reduzem as infecções. Esses resultados salvam vidas. Não são apenas números, mas a expressão de um propósito e do fortalecimento contínuo da cultura de segurança em nossa UTI”, afirma a coordenadora de enfermagem da UTI, Milene Von Neutegem Alfa.

No Cepom, a notificação de incidentes e a análise contínua dos eventos fortalecem uma cultura organizacional baseada na transparência, na melhoria contínua e na promoção de um cuidado cada vez mais seguro.

Texto: Michelle Valle / Comunicação CEPON

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