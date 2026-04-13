Presidente da Câmara, Ismael Côcco dos Santos, conduzirá Comissão Especial para acompanhar situação do Hospital Divina Providência

A Comissão Temporária Especial de Acompanhamento da Situação do Hospital Divina Providência realizou, nesta segunda-feira, 13, a sua primeira reunião oficial na Sala da Presidência da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen. Participaram do encontro o presidente do Legislativo e representante da bancada do PDT, Ismael Côcco dos Santos, e os vereadores Adilson Severo (PSDB), Belonir Vendruscolo (Progressistas), Inácio Panosso Júnior (MDB), além do assessor jurídico Silvio Rossatto.

Durante a reunião, foi definido que o presidente da Câmara e autor do requerimento que instituiu a comissão, Ismael Côcco dos Santos, também ficará responsável por presidir os trabalhos do grupo. Já a escolha do relator, que terá a atribuição de elaborar o relatório final ao término das atividades, deverá ser realizada entre os membros da comissão, que também conta com a representatividade do PL por meio do vereador Marcos Ceratto Cerutti.

Na ocasião, os membros alinharam as diretrizes iniciais de funcionamento da comissão, incluindo a organização dos trabalhos, a definição do conteúdo dos primeiros ofícios a serem encaminhados e a forma de comunicação entre os integrantes. Além das reuniões presenciais na Câmara, os vereadores poderão realizar deliberações pontuais por meio de grupo de WhatsApp.

Objetivos e atribuições

Aprovada em Sessão Extraordinária no dia 24 de março, a comissão tem como principal finalidade acompanhar os desdobramentos administrativos, financeiros e assistenciais do hospital, buscando garantir transparência e avaliar os impactos no atendimento à população de Frederico Westphalen e região.

Entre suas atribuições estão solicitar informações junto a órgãos públicos e instituições; ouvir gestores, autoridades, profissionais da saúde e entidades; receber manifestações da comunidade; promover reuniões técnicas e audiências públicas; propor encaminhamentos institucionais e legislativos; e elaborar relatório final a ser apresentado ao Plenário.

A comissão terá prazo inicial de funcionamento de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante requerimento aprovado em Plenário.

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