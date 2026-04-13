Governador Eduardo Leite anuncia novos secretários com foco na articulação governamental

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta segunda-feira (13/4), a segunda rodada de ajustes na reconfiguração do secretariado. Nesta etapa, foram definidos quatro novos titulares para as secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Cultura, da Mulher, e da Saúde.

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação

Márcio Madalena, que atuava como secretário-adjunto, assume a titularidade da Pasta. Médico veterinário, Madalena já foi coordenador regional de Agricultura no Rio Grande do Sul e teve passagem pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), onde atuou como diretor de Cooperativismo e Acesso a Mercados e chefe da Assessoria Especial. Também foi delegado federal do Desenvolvimento Agrário no Estado e possui MBA em Gestão de Agronegócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Secretaria da Cultura

André Kryszczun, que estava à frente da Chefia de Gabinete, assume como secretário da Cultura. Novo secretário atua na administração pública desde 2005, com experiência na área cultural e em gestão pública. Foi secretário-adjunto da pasta entre 2017 e 2019, além de conselheiro estadual de Cultura e secretário municipal de Cultura. É graduado em Gestão Pública pela Unijuí, possui especialização em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Uninter e formação incompleta em Direito.

Secretaria da Mulher

Ana Costa, que era secretária-adjunta da Saúde desde 2021, assume a titularidade da Secretaria da Mulher. Desde 2019, atuava na Secretaria da Saúde do Estado como diretora de Ações em Saúde. Tem trajetória consolidada na gestão pública municipal, com atuação na Prefeitura de Pelotas desde 2006, onde exerceu funções como fonoaudióloga e gestora. Entre 2017 e 2018, foi secretária municipal de Saúde. É graduada em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Letras pela Universidade Católica de Pelotas e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Possui ainda especialização em mediação de conflitos pelo Centro de Mediadores de Brasília e foi professora da Universidade Feevale. Ao longo da carreira, também atuou na coordenação do Comitê de Prevenção à Violência, em 2017, no âmbito do Pacto pela Paz, além de participar de processos de cocriação de políticas públicas, como a Rede Bem Cuidar, o programa TEAcolhe e o Geração Consciente.

Secretaria da Saúde

Lisiane Wasem Fagundes, que atuava como diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada na Secretaria da Saúde, assume a titularidade da Pasta. Lisiane é graduada em Gestão Financeira pela Uniftec e possui especializações em Gestão em Saúde pela UFRGS, em Redes de Atenção à Saúde pela Fiocruz e em Políticas de Saúde Informadas por Evidências e Processos Educacionais em Saúde pelo Instituto Sírio Libanês. Com uma carreira dedicada à saúde pública, desde janeiro de 2019 ocupava o cargo de diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (DGAE) da Secretaria Estadual da Saúde, departamento que atua na estruturação da rede de saúde da atenção especializada, contratualização da rede hospitalar e ambulatorial, além do processamento dos atendimentos SUS do Estado. Coordenou a abertura de mais de 1,5 mil leitos de UTI durante a pandemia de Covid-19. Além disso, durante a calamidade de 2024, coordenou ações estratégicas garantindo a logística de abastecimento de oxigênio e o acesso a tratamentos essenciais como a hemodiálise.

O governador irá anunciar novos nomes para a composição do secretariado nos próximos dias.