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Governo do Estado aprova habilitação em ortopedia para o Hospital São José de Maravilha

Foto: Thiago Kaue/ SecomGovSCO Governo de Santa Catarina segue avançando na ampliação de cirurgias ortopédicas, após registrar crescimento superior...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
13/04/2026 às 10h13
Governo do Estado aprova habilitação em ortopedia para o Hospital São José de Maravilha
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Thiago Kaue/ SecomGovSC

O Governo de Santa Catarina segue avançando na ampliação de cirurgias ortopédicas, após registrar crescimento superior a 135% na realização dos procedimentos em 2025. Em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), na quinta-feira, 9, foi aprovada a habilitação estadual em ortopedia para o Hospital São José de Maravilha. A medida busca aumentar o acesso ao tratamento especializado em ortopedia e a descentralização dos serviços no Grande Oeste, beneficiando a população da região.

“Desde 2023, estamos aumentando a realização de cirurgias ortopédicas no estado. Isso se deve à determinação do governador Jorginho Mello, à criação da Tabela Catarinense de procedimentos cirúrgicos eletivos, Programas de Valorização Hospitalar, às obras que estão acontecendo em todas as regiões do estado com ampliações de hospitais, credenciamento de serviços e novas habilitações. A expansão da ortopedia no Grande Oeste tem como objetivo desafogar o Hospital Regional do Oeste, fortalecer o atendimento em rede e otimizar as estruturas existentes”, explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi. 

O Hospital São José conta com profissionais qualificados e estrutura pronta para iniciar os procedimentos assim que a portaria da habilitação estadual em Alta Complexidade de Ortopedia for publicada. Desta forma, a unidade passa a desempenhar papel estratégico na oferta de cirurgias ortopédicas, inclusive de maior complexidade.

A decisão aprovada na CIB é resultado do trabalho conjunto da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com os municípios da região e marca o início de uma nova fase na assistência ortopédica no Grande Oeste. A  iniciativa reforça o compromisso do Estado em oferecer um atendimento mais ágil, qualificado e próximo da população, reduzindo deslocamento de pacientes para outras regiões.

“O Hospital São José de Maravilha é um grande parceiro da Secretaria de Saúde do Estado, também do nosso governador Jorginho Mello, o qual temos muita gratidão e agradecimento, vendo essa grande expansão do nosso Hospital São José. A alta complexidade no Hospital é resultado de um trabalho de muitas mãos, do município, nossos funcionários e colaboradores, toda a equipe médica de Ortopedia. Atender a população mais próxima de sua casa, é o maior objetivo do Hospital São José”, agradece a Diretora Executiva do Hospital São José de Maravilha, Neiva Rossa Schaefer.

O Estado também tem feito importantes investimentos no Hospital São José. Já foram repassados R$ 7 milhões para obras de ampliação da unidade e, recentemente, foi aprovado um novo convênio no valor de R$ 13,9 milhões para a finalização da torre e do bloco hospitalar. As melhorias incluem a ampliação de serviços e a abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), reforçando a capacidade assistencial da instituição.

O Hospital São José, que recebe repasses da Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio da Política de Valorização Hospitalar, dispõe de Pronto Socorro, centro cirúrgico, centro obstétrico, centro de imagens e diagnóstico. Atualmente, possui 93 leitos, sendo 10 de UTI Adulto. A entidade atende mais de 90% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É referência para Maravilha e outros 11 municípios da região, com uma cobertura de 60.219 mil habitantes.

Mais cirurgias

Desde 2023,  o Estado ampliou a oferta de cirurgias ortopédicas em Santa Catarina, com a realização de 151 mil procedimentos eletivos, sendo 62 mil em 2025. As ações incluem a Tabela Catarinense — com valores complementares que chegam até 12 vezes a tabela do SUS —, o Programa de Valorização dos Hospitais, assim como os investimentos constantes em obras e infraestrutura. 

O Estado também habilitou 18 serviços de Traumato-Ortopedia, dobrando a capacidade oferecida anteriormente. Essas ações têm fortalecido a rede, padronizando procedimentos, ampliando a assistência e promovendo qualidade e segurança aos pacientes.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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