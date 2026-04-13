AVISO DE PAUTA: Encontro da Hemofilia promove conscientização e orientação a pacientes e familiares

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), em parceria com a Associação dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina (AHESC), realiza nesta quarta-feira, 15, às 13h30, em Florianópolis, o IV Encontro da Hemofilia. Voltada aos pacientes atendidos pela instituição e seus familiares, o evento tem como objetivo promover a conscientização e ampliar o conhecimento sobre a hemofilia.

O encontro será realizado presencialmente no Hemosc Florianópolis, com transmissão ao vivo para os Hemocentros Regionais, ampliando o acesso à informação em todo o estado. A ação integra a programação alusiva ao Dia Mundial da Hemofilia, celebrado em 17 de abril.

Serviço

O quê:IV Encontro da Hemofilia

Quando:15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 13h30

Onde:Auditório HEMOSC Florianópolis – Av. Prof. Othon Gama D’Eça, 756, Centro, Florianópolis (SC)

Formato:Presencial, com transmissão ao vivo para os Hemocentros Regionais

Texto: Comunicação Hemosc

Mais informações:

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