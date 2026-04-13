Investimentos do governo do Estado e integração das forças de segurança reduzem criminalidade no Litoral Norte

Desde 2019, o Litoral Norte do Rio Grande do Sul vem recebendo investimentos contínuos do governo do Estado voltados à qualificação da segurança pública, com foco em viaturas, obras, equipamentos operacionais e tecnologia. As ações beneficiam diretamente municípios como Torres, Capão da Canoa e Tramandaí, que registram forte aumento populacional durante o veraneio.

Dando sequência à série de reportagens sobre investimentos do governo Leite em obras, equipamentos, efetivos e melhorias na estrutura da segurança pública gaúcha, neste sábado (11/4) são abordados os avanços na segurança no Litoral Norte do Estado.

Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, as três maiores cidades do Litoral Norte – Capão da Canoa, Tramandaí e Torres – tiveram redução nos índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) entre 2019 e 2025. Respectivamente, de 18% (de 11 para 9), 56% (de 25 para 11) e 54% (de 11 para cinco). Nos homicídios dolosos, a diminuição foi de 54% (de 11 para cinco) em Capão da Canoa, mesmo índice de Tramandaí (de 22 para dez); em Torres, por sua vez, a queda chegou a 62% (de oito para três).

Queda nos crimes patrimoniais

Com relação aos crimes patrimoniais, em Tramandaí o roubo de automóveis despencou 90%, saindo de 50 para cinco ocorrências, enquanto os roubos a pedestre diminuíram 76%, de 274 para 65. Foi registrada ainda diminuição de 26% (de 52 para 38) nas ocorrências em estabelecimentos comerciais.

Em Capão da Canoa, o roubo a pedestre teve significativa queda de 68%, passando de 182 para 57, e as ocorrências em estabelecimentos comerciais caíram 54%, de 59 para 27. Também ocorreu retração de 42% (de 19 para 11) nos roubos a veículo.

Em Torres, o roubo a pedestre teve retração de 58% (de 81 para 34), e o roubo de veículos caiu de 16 para 8 – uma diminuição de 50%.

Obras no Litoral Norte

O governo do Estado investiu em obras fundamentais para a segurança no litoral. Em março, foi inaugurada, na Delegacia de Polícia de Capivari do Sul, a 99ª Sala das Margaridas do Rio Grande do Sul, espaço projetado para proporcionar conforto e segurança, contando com estrutura adequada e equipe preparada para atender vítimas em situação de vulnerabilidade emocional.

Em 2024, foram inauguradas as novas instalações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Tramandaí -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Além do acolhimento, as mulheres podem registrar ocorrências policiais, participar de oitivas e solicitar medidas protetivas de urgência, conforme previsto na Lei Maria da Penha. Sempre que possível, os atendimentos são realizados por policiais do sexo feminino.

Em julho de 2024, foram inauguradas as novas instalações da Delegacia de Polícia e da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Tramandaí (DPPA). O plantão da nova delegacia passou a atender a faixa litorânea que vai do município de Mostardas até Imbé.

Em 2019, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) inaugurou uma nova sede administrativa do 9º Batalhão de Bombeiro Militar (9º BBM) em Tramandaí. No mesmo ano, foram instaladas Bases Móveis Comunitárias da Brigada Militar nas orlas de Torres, Capão da Canoa e Tramandaí. Em 2022, o governo inaugurou as novas instalações da Delegacia de Polícia de Capão da Canoa, que passou a funcionar no antigo Foro do município.

Região será contemplada na primeira fase doProgramaRS Atento

No início de abril, o governo do Estado lançou o RS Atento, programa voltado à integração de tecnologias de monitoramento e cercamento eletrônico. Entre os 23 municípios que vão integrar o início do projeto, estão Tramandaí e Capão da Canoa.

Cada um dos municípios receberá um kit básico de monitoramento. O conjunto é composto por 20 pontos de cercamento eletrônico, cinco de videomonitoramento com reconhecimento facial e dois com câmera bullet 360° voltadas à fiscalização de eventos, áreas de grande circulação ou locais de interesse operacional temporário.

Brigada Militar e Polícia Civil ampliam frota para atendimento no Litoral

Do total de 48 veículos recebidos pela Polícia Civil em março de 2026, com investimento de mais de R$ 12,2 milhões do governo do Estado para ampliação da frota e em equipamentos, a corporação destinou três viaturas para o Litoral Norte. Os veículos serão utilizados pela Delegacia de Mostardas; pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com sede em Xangri-Lá; e pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab), inaugurada em setembro de 2025, em Santo Antônio da Patrulha.

Brigada Militar recebeu novos veículos para reforçar atuação -Foto: Felipe Dalla Valle/Arquivo

Em 2019, o Litoral Norte foi contemplado com sete viaturas novas da Brigada Militar destinadas ao Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) Litoral, sendo duas delas para Capão da Canoa, além de 170 coletes balísticos. A presença ostensiva foi reforçada em 2022, quando o Litoral Norte recebeu nove viaturas semiblindadas zero-quilômetro, sendo cinco Corollas e quatro caminhonetes Hilux, destinadas ao 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (2º BPAT).

Do total, Capão da Canoa recebeu cinco veículos (três Corollas e duas Hilux), e Tramandaí, quatro (dois Corollas e duas Hilux). A entrega qualificou o patrulhamento urbano e turístico, especialmente durante a alta temporada.

Ações integradas

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) também mobilizou esforços no Litoral Norte, nos últimos anos, por meio de atividades estratégicas e operações integradas, como a Desmanche, a Fios e Cabos, a Noite Segura, a Operação Integrada Litoral e o Programa de Monitoramento do Agressor.

Operação Verão Total aumenta segurança e proteção

A Operação Verão Total 2025/2026 encerrou a temporada com resultados positivos na ampliação da oferta de serviços públicos. Realizada pelo governo do Estado entre dezembro de 2025 e março de 2026, a ação envolveu mais de 30 órgãos e entidades estaduais, consolidando o modelo de atuação integrada em praias, lagoas e balneários.

Corpo de Bombeiros Militar atuou com diversas ações durante Operação Verão Total 2025/2026 - Foto: Ascom CBMRS

Cerca de 3,3 mil servidores foram mobilizados, incluindo Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS). Esse efetivo atuou de forma articulada em patrulhamento, salvamentos, fiscalização, identificação civil, atividades educativas, ações de acessibilidade e atendimento social.

Entre os principais resultados estão a redução de 51% nos crimes violentos letais intencionais (CVLI), de 44% nos roubos a pedestres e de 11% nos roubos de veículos em comparação com o mesmo período do verão anterior.