Em reedição das últimas finais, Sampaio bate Sesi Araraquara na LBF

No primeiro duelo entre os finalistas das últimas três edições da Liga de Basquete Feminino (LBF), melhor para o Sampaio Basquete. Neste domingo (12), a Bolívia Querida - apelido do clube maranhense - dominou o Sesi Araraquara, atual tricampeão, e venceu o clássico por 76 a 49 no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís. A partida foi transmitida pela TV Brasil.

Invicto após sete jogos e com 14 pontos (dois por triunfo), o Sampaio lidera a temporada 2026. O Sesi, com 12 pontos (cinco vitórias e duas derrotas) é o segundo colocado.

Apesar de mais bem colocada no momento, a equipe de Araraquara (SP) tem aproveitamento inferior (71,4%) ao de Unimed Campinas e Cerrado Basquete (83,3%). Eles têm uma partida a menos que as tricampeãs e somam 11 pontos (cinco vitórias e uma derrota).

O Sesi começou o duelo melhor, chegando a abrir dez pontos, mas viu a diferença cair para apenas dois ao final do primeiro quarto. Daí em diante, o Sampaio foi dominante. Antes do intervalo, as maranhenses estavam elas próprias dez pontos à frente.

As donas da casa não diminuíram o ritmo no segundo tempo. Aumentaram a vantagem para 19 pontos no terceiro período e para 27 nos dez minutos finais. A ala colombiana Jenifer Muñoz, com 21 pontos, sete rebotes e uma assistência, foi eleita a craque do jogo.

O Sampaio volta a quadra na próxima sexta-feira (17), às 19h30 (horário de Brasília), fora de casa, contra o Sodiê Mesquita. No domingo que vem (19), às 11h, o Sesi Araraquara recebe o Santo André, com transmissão ao vivo da TV Brasil .