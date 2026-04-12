Agenda Celic tem 22 licitações programadas para o período de 13 a 17 de abril

O pregão eletrônico para a contratação, por lote, de empresa especializada para a locação de equipamentos para a coleta e processamento de sangue com fornecimento de insumos para hemocentros do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivado está entre os 22 processos licitatórios previstos pelo Governo do Estado para o período de 13 a 17 de abril. A agenda é organizada pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Os hemocentros estão localizados nos municípios de Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria.

A contratação de empresa especializada visa garantir a disponibilidade contínua de insumos e equipamentos necessários para a coleta, fracionamento e processamento de bolsas de sangue. Solicitado pela Secretaria da Saúde (SES), o certame ocorre nesta segunda-feira (13/4), às 9h30.

Sondagem de solo

Outra licitação da semana é a concorrência eletrônica para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de sondagem de solo a percussão e levantamento planialtimétrico na Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana (PMEU), na Fronteira Oeste. O valor estimado da contratação é de R$ 26,5 mil. Solicitada pela Secretaria De Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), o certame está programado para esta quinta-feira (16/4), às 9h30.

Serviços de manutenção

Para sexta-feira (17/4), às 9h30, está agendado o pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva contínua, com periodicidade mensal, e manutenção corretiva, quando necessária, de três grupos geradores de energia elétrica à diesel. Os equipamentos estão instalados nos seguintes estabelecimentos penais: Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC), Colônia Penal Agrícola (CPA) e Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos (PEAR). O valor estimado da contratação, para o período de um ano, é de R$ 73,1 mil. A solicitação do certame é da Polícia Penal.

Outras licitações

No período de 13 a 17 de abril ainda estão previstos pregões para a aquisição de equipamentos para informática e materiais para laboratório e de segurança e proteção, entre outros. Os certames têm o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.