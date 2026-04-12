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Prêmio da mega-sena acumula e vai a R$ 45 milhões

54 apostas acertaram cinco números

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/04/2026 às 00h07
Prêmio da mega-sena acumula e vai a R$ 45 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.995 da Mega-Sena, realizado neste sábado (11). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados neste sábado são: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58

54 apostas acertaram 5 números e vão levar cada uma R$ 42.308,07.

2.889 apostas tiveram 4 acertos e cada uma vai receber R$ 1.303,52.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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