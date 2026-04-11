Jovem portelense conquista vitória expressiva em evento de lutas em Chapecó

A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, foi palco neste sábado, dia 11, de um importante torneio de esportes de combate, reunindo atletas de diversas categorias nas modalidades de Muay Thai e Boxe. A competição, promovida por uma academia local, contou com a participação de lutadores amadores, intermediários e profissionais de toda a região Sul do país.

Reconhecido pelo elevado nível técnico, o evento atraiu competidores dos três estados do Sul, consolidando-se como uma vitrine para novos talentos e disputas intensas dentro do ringue.

Entre os destaques, a jovem atleta de Tenente Portela brilhou ao garantir uma vitória marcante. Com apenas 13 anos, ela demonstrou habilidade, determinação e preparo ao superar uma adversária de 18 anos, evidenciando sua evolução no esporte.

A conquista reflete o empenho nos treinamentos e o suporte da equipe responsável por sua preparação, que vem se destacando na organização de eventos e no desenvolvimento de atletas na região.

O resultado reforça o potencial da lutadora, que segue se firmando como uma promessa nas artes marciais.

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