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Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica

Babi Domingos, Jojô Santos e conjunto brigam por medalhas em Tashkent

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/04/2026 às 20h06

A ginástica rítmica do Brasil estará presente, neste domingo (12), em cinco finais da etapa de Tashkent (Uzbequistão) da Copa do Mundo da modalidade. As decisões têm início a partir das 4h25 (horário de Brasília). Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11).

A paranaense Bárbara Domingos, a Babi, classificou-se à final da apresentação com a bola , com a sexta melhor nota (27.100). Mesma posição com a qual avançou à briga por medalha nas maças (aparelho semelhante a um pino de boliche), confirmada neste sábado, após a nota 27.600 que atingiu na eliminatória da última sexta-feira (10).

Assim como Babi, a capixaba Geovanna Santos, a Jojô, teve de esperar as ginastas deste sábado se apresentarem para celebrar a classificação à final da exibição com a fita , com a sétima nota (26.550). Ela também se apresentou nessa sexta (10).

No conjunto, o quinteto formado pela alagoana Duda Arakaki, a paulista Nicole Pírcio, a capixaba Sofia Madeira, as paranaenses Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves e a amazonense Maria Paula Caminha avançou à final da série mista (três arcos e dois pares de maças) com a oitava nota (23.700), embalado pela música "Abracadabra", de Lady Gaga.

Na sexta, elas já tinham se classificado na exibição das cinco bolas, ao som de "Feeling Good", de Michael Bublé, com o quinto melhor desempenho (24.650).

"Podemos considerar que tivemos uma participação satisfatória. Claro que sempre queremos mais, sabemos que elas podem mais, mas entendemos que é um momento de construção. Estrear uma série nova sempre traz desafios, e faz parte do processo ajustar detalhes e ganhar confiança a cada apresentação", avaliou a técnica do conjunto, Camila Ferezin, ao site da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) .

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