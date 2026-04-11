Após atraso devido à chuva, Remo e Vasco empatam pelo Brasileirão

Duas partidas abriram, na tarde deste sábado (11), a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, em Belém, Remo e Vasco empataram por 1 a 1 . A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

O Leão Azul, com oito pontos, permanece entre os quatro últimos colocados, na zona de rebaixamento. O Cruzmaltino, com 13 pontos, está no meio da tabela.

Devido à forte chuva que atingiu Belém, a partida começou com meia hora de atraso. Minutos antes do horário marcado para o jogo começar – 16h30 (horário de Brasília) – o gramado do Mangueirão estava repleto de poças d'água.

O Gigante da Colina saiu na frente aos oito minutos do segundo tempo. Após cruzamento do volante Thiago Mendes pela esquerda, já na área, o atacante Andrés Gómez teve tempo para dominar a bola, escapar do marcador e mandar para as redes. Aos 38, o meia Diego Hernández cobrou falta e o zagueiro Marllon, de cabeça, igualou o placar.

No outro jogo que abriu a rodada, o Vitória derrotou o São Paulo por 2 a 0 no Barradão, em Salvador . O zagueiro Cacá, aproveitando desvio de Nathan Mendes na área, e o também lateral Ramon, após passe de calcanhar do volante Baralhas, marcaram para o Leão.

O rubro-negro baiano foi a 14 pontos e fica uma posição à frente do Vasco. O Tricolor paulista, com 20 pontos, perdeu a chance de se aproximar do líder Palmeiras (25).