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Miguel Pupo abre temporada do surfe com vitória em final brasileira

Paulista supera campeão Yago Dora e leva etapa de Bells Beach da WSL

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/04/2026 às 16h11

A nova temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) iniciou da melhor forma possível para o Brasil. Na madrugada deste sábado (11), o paulista Miguel Pupo conquistou a etapa de Bells Beach (Austrália), que abriu a edição 2026 do circuito mundial, derrotando o paranaense Yago Dora, atual campeão , na final masculina.

Além da decisão 100% verde e amarela, o top-5 teve outros dois brasileiros: os paulistas Gabriel Medina, que ficou em terceiro, e Samuel Pupo, irmão de Miguel, que foi o quinto colocado. O norte-americano Griffin Colapinto, vice-campeão em 2025, ocupou a quarta posição.

Miguel caiu na água cinco vezes em Bells Beach. Nas duas primeiras rodadas, venceu surfistas da casa (os australianos Joel Vaughan e George Pittar). Nas quartas de final, levou a melhor sobre Barron Mamiya, do Havaí (na WSL, os atletas havaianos competem a parte dos Estados Unidos). Em seguida, derrotou Colapinto na semifinal.

No surfe, a pontuação que define o ganhador se dá pela soma das duas maiores notas recebidas pelos atletas ao longo da bateria . Na final, Yago até começou melhor, obtendo notas 6.17 e 7.73, alcançando 13.90 de somatória logo nas duas primeiras ondas.

Miguel, com um 7.50 na primeira manobra, precisou de mais quatro tentativas para emplacar um 8.10, que o colocou à frente, com 14.75, obrigando o atual campeão a se arriscar, sem sucesso. No fim, vitória do paulista, a primeira dele em uma etapa da WSL.

Na disputa feminina, o triunfo foi da havaiana Gabriela Bryan, que superou a australiana Molly Picklum na final. A brasileira Luana Silva, que nasceu no Havaí e escolheu representar o país dos pais, caiu na segunda rodada , justamente para Bryan. A gaúcha Tatiana Weston-Webb, medalhista olímpica de prata nos Jogos de Paris (França), em 2024, está fora do circuito em 2026 para focar na maternidade. Ela retornará em 2027.

O circuito segue na Austrália as disputas em Margaret River, a partir da próxima quinta-feira (16). Ao todo, são 12 etapas na temporada. Uma delas, no Brasil, entre os dias 19 e 27, em Saquarema (RJ).

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