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Ações em ferros-velhos prendem 270 pessoas por receberem cobre ilegal

Operação no Rio apreendeu mais 300 toneladas de material

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/04/2026 às 15h16

A Operação Caminhos do Cobre para combate ao furto e receptação de cabos de cobre e metais no Rio de Janeiro já promoveu mais de 580 fiscalizações em ferros-velhos . No total, cerca de 270 pessoas foram presas e mais 300 toneladas de fios de cobre e outros materiais metálicos foram apreendidas.

A ação ocorre desde 2024 e é um desdobramento de investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

As prisões, a maioria de responsáveis pelos estabelecimentos fiscalizados, ocorreram após a identificação de materiais sem procedência ou ligados a atividades criminosas.

As investigações estão voltadas também ao combate financeiro contra as organizações criminosas. Houve a solicitação do bloqueio de cerca de R$ 240 milhões em bens e valores. São R$ 75 milhões em multas aplicadas aos donos de ferros-velhos.

A Radioagência Nacional também acompanha o assunto:

De acordo com o titular da DRF, Thiago Neves, o foco é atingir toda a cadeia envolvida, desde quem pratica o furto até os receptadores e empresas que lucram com o material ilegal.

“Ao sufocar financeiramente essas estruturas, a gente enfraquece também os grupos criminosos que usam esse dinheiro para financiar outras atividades ilícitas.”

O combate ao furto de cabos ajuda a evitar problemas como queda de energia, falhas na internet e interrupções nos serviços de telefonia, prejudicando à população.

As investigações apontam ainda que organizações criminosas têm utilizado ferros-velhos clandestinos como forma de camuflar atividades ilegais e financiar facções ligadas ao tráfico de drogas.

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