Sábado, 11 de Abril de 2026
14°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado abre prazo para envio de propostas para a Consulta Popular 2026/2027 na segunda-feira (13)

O governo do Estado abre, na segunda-feira (13/4), a fase de envio de propostas da Consulta Popular 2026/2027 . A iniciativa permite que a populaçã...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/04/2026 às 14h21
Governo do Estado abre prazo para envio de propostas para a Consulta Popular 2026/2027 na segunda-feira (13)
-

O governo do Estado abre, na segunda-feira (13/4), a fase de envio de propostas da Consulta Popular 2026/2027 . A iniciativa permite que a população apresente sugestões de projetos e ações que podem ser incorporadas ao orçamento estadual do próximo ano. O período para participação segue até 17 de maio, de forma digital, por meio do portal da Consulta Popular.

Na etapa inicial, cidadãos de todas as regiões do Estado poderão encaminhar propostas relacionadas a demandas locais e investimentos em diferentes áreas. As sugestões serão submetidas à análise e, posteriormente, discutidas nas assembleias regionais organizadas pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento de Articulação Regional e Participação (DARP), em parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Etapas do processo

Após a fase de envio de propostas, os projetos habilitados avançam para as etapas regionais de definição das prioridades, com posterior encaminhamento para votação popular. A votação da Consulta Popular 2026/2027 está prevista para iniciar em 20 de julho.

No ciclo anterior (2025/2026), o processo registrou um aumento de 22,8% no número de propostas enviadas em comparação com o período 2024/2025, totalizando 1.376 sugestões apresentadas pela população.

Consulta Popular

A Consulta Popular 2025/2026 contou com a participação de mais de 277 mil votantes e resultou na entrega de 431 planos de trabalho para execução das propostas eleitas. Atualmente, o Estado possui 934 convênios ativos vinculados ao processo, totalizando mais de R$ 127 milhões previstos no orçamento.

Criada em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação direta da população na definição das prioridades regionais contempladas com parte dos recursos do orçamento estadual. O processo é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com os Coredes, e envolve etapas de envio de propostas, assembleias regionais e votação popular.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Produzida com Recurso de IA)
Mal Súbito Há 31 minutos

Bombeiros atendem dois casos de mal súbito em Três Passos

Adolescente passou mal durante atividade escolar e mulher apresentou sintomas em agência no centro da cidade.

 Oficialização dos investimentos por Leite e Gabriel, com secretários da Segurança e de Planejamento -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Segurança Pública Há 5 horas

Políticas de segurança do governo do Estado reduzem criminalidade na Região Metropolitana

A Região Metropolitana apresenta atualmente um cenário de mais tranquilidade para seus habitantes, resultado direto do fortalecimento das políticas...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 40 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 Desempenho confirma fortalecimento do equilíbrio entre receitas e despesas, mesmo em um cenário marcado por desafios econômicos -Foto: Vitor Rosa/Secom
Fazenda Há 20 horas

Governador Eduardo Leite recebe Balanço Geral do Estado, com superávit orçamentário de R$ 2,67 bilhões em 2025

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (10/4), o Balanço Geral do Estado (BGE) de 2025, durante audiência no Palácio Pirati...

 -
Desenvolvimento Há 21 horas

Governo do Estado abre inscrições para estande coletivo em feira do setor da saúde

O Governo do Rio Grande do Sul abriu, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), as inscrições para o estande coletivo na Hospita...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 27°
25° Sensação
3.5 km/h Vento
50% Umidade
100% (7.06mm) Chance chuva
06h49 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Domingo
20° 16°
Segunda
26° 14°
Terça
27° 17°
Quarta
19° 17°
Quinta
20° 17°
Últimas notícias
Planejamento Há 16 minutos

Governo do Estado abre prazo para envio de propostas para a Consulta Popular 2026/2027 na segunda-feira (13)
Economia Há 30 minutos

ANP tem 1ª redução do diesel após início da guerra no Oriente Médio
Mal Súbito Há 30 minutos

Bombeiros atendem dois casos de mal súbito em Três Passos
Direitos Humanos Há 60 minutos

Acampamento Terra Livre termina com pedido para acelerar demarcações

Justiça Há 1 hora

TRE-RJ promove mutirão para eleitores regularizarem título

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 +0,19%
Euro
R$ 5,87 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 388,377,05 -0,05%
Ibovespa
197,323,88 pts 1.12%
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6998 (10/04/26)
09
35
45
48
49
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3658 (10/04/26)
02
03
04
05
09
10
11
12
13
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias