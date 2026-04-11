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Bombeiros atendem dois casos de mal súbito em Três Passos

Adolescente passou mal durante atividade escolar e mulher apresentou sintomas em agência no centro da cidade.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Três Passos News
11/04/2026 às 14h07 Atualizada em 11/04/2026 às 14h20
Bombeiros atendem dois casos de mal súbito em Três Passos
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

Na sexta-feira, dia 10, duas pessoas — um adolescente de 14 anos e uma mulher de 43 — precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros após apresentarem mal súbito em Três Passos.

O primeiro chamado ocorreu por volta das 15h50. A equipe foi acionada para socorrer um jovem que passou mal enquanto participava de uma atividade física na escola. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o adolescente deitado no chão, sendo auxiliado por professores. Ele estava consciente, orientado e relatava dor na região pélvica ao ser examinado. Após os primeiros procedimentos e checagem dos sinais vitais, o jovem foi imobilizado em maca rígida e encaminhado ao Hospital de Caridade para avaliação médica.

Já o segundo atendimento aconteceu às 20h21, quando a guarnição foi chamada para atender uma mulher em uma agência financeira na área central. Conforme informações repassadas, ela apresentou mal-estar repentino. No local, a vítima estava sentada, sendo assistida por funcionários, e demonstrava sinais de desorientação e sudorese. Após avaliação inicial, ela também foi conduzida em maca rígida ao Hospital de Caridade para atendimento médico.

 

 

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