Políticas de segurança do governo do Estado reduzem criminalidade na Região Metropolitana

A Região Metropolitana apresenta atualmente um cenário de mais tranquilidade para seus habitantes, resultado direto do fortalecimento das políticas de segurança pública implementadas pelo governo do Estado. Investimentos, ações preventivas e repressivas integradas reduziram significativamente os crimes patrimoniais e contra a vida entre 2019 e 2025, conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública.

As maiores conquistas estão no combate aos homicídios dolosos, aos roubos a pedestres e de veículos, bem como às ocorrências em estabelecimentos comerciais e no transporte coletivo. Municípios de Alvorada, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Novo Hamburgo e São Leopoldo registraram retração consistente desses indicadores ao longo do período analisado.

Os roubos a pedestres, historicamente elevados, caíram pelo menos 80% em toda a região. Canoas reduziu em 83% este tipo de crime; São Leopoldo, em 82%; Gravataí e Cachoeirinha, em 81%; Alvorada e Novo Hamburgo, em 80%.

fios-e-cabos-operacao-envolveu-33-servidores-das-forcas-de-seguranca-do-estado-em-alvorada-credito-pablo-cardoso-ssp-rs.jpeg -Foto: Pablo Cardoso/Ascom SSP

Da mesma forma, os roubos de veículos também apresentaram reduções consistentes. Novo Hamburgo registrou queda de 87%, de 630 para 85 ocorrências. Em São Leopoldo o recuo foi de 86%, de 578 para 82 casos. Em Alvorada e em Canoas, ocorreram 80% menos roubos de veículos, uma diferença de 612 para 120 e de 684 para 139, respectivamente. Gravataí teve diminuição de 79% nesses delitos, de 461 para 97 e, em Cachoeirinha, a queda foi de 71%, de 225 para 65 casos.

O governo estadual investiu R$ 2,2 bilhões em equipamentos, viaturas, obras e reforço do efetivo desde 2019. Melhorias na infraestrutura da segurança pública em todo o Rio Grande do Sul contribuíram para a redução dos índices criminais, impactando positivamente a vida das pessoas na Região Metropolitana.

O RS Atento é uma nova forma de agir, que antecipa situações de risco, explicou o governador -Foto: Maurício Tonetto/Secom Além disso, o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza lançaram, no início do mês de abril, o RS Atento , programa voltado à integração de tecnologias de monitoramento e cercamento eletrônico. Serão abrangidos 11 municípios da Região Metropolitana: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão. A previsão de investimento é de R$ 26,7 milhões por ano, totalizando R$ 80 milhões nos próximos três anos.

Combate aos crimes contra a vida avança



Todas as cidades analisadas registraram forte redução de crimes violentos letais intencionais (CVLIs) e homicídios dolosos. Em Gravataí, o impacto mais significativo foi observado nos homicídios dolosos, com queda de 83%, passando de 75 para 13 ocorrências. Em Novo Hamburgo, os homicídios caíram 76%, de 45 para 11. São Leopoldo apresentou diminuição de 78% nas ocorrências, passando de 46 para dez. Em Cachoeirinha, os homicídios dolosos foram 64% menos recorrentes, um recuo de 25 para nove casos. Alvorada e Canoas tiveram retração de 59% e 52% nesse tipo de crime, respectivamente.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os números refletem o fortalecimento das ações de repressão, inteligência e prevenção, que vêm sendo aplicadas de forma integrada entre as forças policiais. Municípios como Novo Hamburgo, São Leopoldo e Gravataí apresentaram quedas superiores a 65% nos CVLIs. Neste último, os crimes violentos diminuíram 80%, passando de 82 para 16 casos. Em Novo Hamburgo, a redução atingiu 73%, de 52 para 14 ocorrências. Em Cachoeirinha, a retração foi de 70%, de 30 para nove casos. São Leopoldo teve as ocorrências reduzidas em 66%, de 50 para 17. Em Alvorada e Canoas, a queda de CVLIs foi de 54% e 44%, respectivamente.

Ação integrada: Policia Civil analisa os fatos e busca suspeitos de homicídios e Brigada Militar atua na ocorrência em Alvorada -Foto: Divulgação Polícia Civil

O balanço mostra que o fortalecimento das ações integradas de policiamento, inteligência e prevenção vem consolidando um ambiente mais seguro para os cidadãos. Os latrocínios tiveram pequenas variações, mas, em Canoas, estes crimes praticamente desapareceram. Os registros foram zerados em 2025 nos dois municípios. Cachoeirinha e São Leopoldo não registraram latrocínios, e Gravataí teve apenas um caso. A exceção foi Alvorada, que passou de um caso em 2019 para dois em 2025. O panorama indica que políticas de segurança e ações de prevenção vêm surtindo efeito, transformando a região em um espaço mais seguro.

Em Cachoeirinha, não foi registrado nenhum caso de feminicídio em 2025. Em 2019, houve uma ocorrência. Em Canoas, uma mulher foi morta em 2025; em 2019, haviam ocorrido dois casos, representando redução de 50%. O mesmo ocorreu em Gravataí e em Alvorada, também com queda de 50%. Em Novo Hamburgo e São Leopoldo, porém, não houve notificação desse crime em 2019, mas em 2025, foi registrado um caso em cada um dos município.

Policiais civis do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis realizaram operação para combater violência doméstica no RS -Foto: Divulgação Polícia Civil

A violência de gênero é um problema complexo que requer abordagens multissetoriais. Nesse cenário, a SSP desempenha papel estratégico ao coordenar ações das forças policiais, implementar políticas de prevenção e fortalecer a rede de proteção às mulheres, visando a uma resposta também preventiva e transformadora. Entre as iniciativas, destacam-se ações estruturais e tecnológicas desenvolvidas a partir de programas pioneiros, como o Programa de Monitoramento do Agressor, a Delegacia Online e o acesso à solicitação de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) também pela internet, as Patrulhas Maria da Penha, além de outras iniciativas que reforçam a integração entre forças policiais.

“A redução da violência, de modo geral, é expressiva e beneficia a população da Região Metropolitana, mas o enfrentamento aos feminicídios e à violência contra a mulher exige a atuação integrada de diversos setores como a segurança, a justiça, a saúde, a educação e as políticas sociais. As mudanças devem ser estruturais e profundas, de modo a transformar padrões culturais, institucionais e econômicos enraizados”, ressaltou a secretária-adjunta da Segurança, Adriana da Costa.

Patrimônio mais protegido

Infraestrutura, tecnologia, efetivo e equipamentos foram os principais pilares da reestruturação proposta pelo governo Eduardo Leite. Com isso, crimes patrimoniais apresentaram redução significativa em todos os municípios analisados, revelando avanços importantes na segurança pública.

Em Cachoeirinha, não houve registros de abigeato em 2025, enquanto em 2019 foram contabilizadas seis ocorrências. Canoas registrou queda de 80% nesse tipo de crime, São Leopoldo de 64%, Novo Hamburgo de 60%, Alvorada de 52% e Gravataí de 35%.

As ocorrências em instituições bancárias praticamente desapareceram na região. Nenhum caso foi registrado em Novo Hamburgo, enquanto, em 2019, foram dois casos. Também não houve registros em Cachoeirinha, Alvorada e Gravataí em 2025. São Leopoldo teve recuo de 50% dos casos (de dois para um). Canoas apresentou diminuição de 33% nas ocorrências desse tipo, passando de seis para quatro.

Os crimes em estabelecimentos comerciais também tiveram quedas expressivas, com destaque para Alvorada (72%), São Leopoldo (66%) e Gravataí (62%). Em Novo Hamburgo e Canoas, as reduções foram de 34% e 22%, respectivamente.

Nos transportes coletivos, as reduções foram ainda mais expressivas, com quedas de 90% ou mais em quatro municípios para esse tipo de crime. Em Gravataí, a diminuição foi de 96%; em Alvorada, 95%; em São Leopoldo, 91%; em Novo Hamburgo, 88%; em Canoas, 83%; e em Cachoeirinha, 81%.