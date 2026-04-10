Sexta, 10 de Abril de 2026
11°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Eduardo Leite recebe Balanço Geral do Estado, com superávit orçamentário de R$ 2,67 bilhões em 2025

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (10/4), o Balanço Geral do Estado (BGE) de 2025, durante audiência no Palácio Pirati...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/04/2026 às 18h18
Governador Eduardo Leite recebe Balanço Geral do Estado, com superávit orçamentário de R$ 2,67 bilhões em 2025
Desempenho confirma fortalecimento do equilíbrio entre receitas e despesas, mesmo em um cenário marcado por desafios econômicos -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (10/4), o Balanço Geral do Estado (BGE) de 2025, durante audiência no Palácio Piratini com a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, com o contador e auditor-geral do Estado, Carlos Geminiano Rodrigues, e com a equipe da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). A peça legal integra a Prestação de Contas do Governador e consolida os resultados do exercício que marcou uma virada histórica na trajetória fiscal do Rio Grande do Sul, com o avanço da nota D para C na Avaliação da Capacidade de Pagamento (Capag), realizada pelo Tesouro Nacional.

Os dados do balanço apontam superávit orçamentário de R$ 2,67 bilhões em 2025, o quinto resultado positivo consecutivo, com receitas realizadas de R$ 89,95 bilhões, superando em R$ 6,17 bilhões a previsão inicial do orçamento. O desempenho confirma o fortalecimento do equilíbrio entre receitas e despesas, mesmo em um cenário marcado por desafios econômicos e pelos efeitos da calamidade climática de 2024.

Foi o quinto ano consecutivo com resultado orçamentário positivo. Os avanços dos últimos exercícios decorrem das reformas estruturais aprovadas de 2019 a 2021, privatizações, redução dos empenhos com a dívida com a União a partir da assinatura do Regime de Recuperação Fiscal, além do controle das despesas executadas no período. Em 2025, o crescimento do resultado orçamentário decorre, também, do incremento das receitas tributárias do Refaz Reconstrução.

Leite reforçou que o equilíbrio das contas públicas tem sido fundamental para garantir investimentos e avançar na reconstrução do Estado. “Os resultados apresentados no Balanço Geral refletem um trabalho consistente de reorganização das contas públicas, com responsabilidade fiscal e foco na entrega de serviços à população. Conseguimos manter o equilíbrio mesmo diante de adversidades, como a calamidade climática, e isso nos permite ampliar investimentos e dar continuidade ao processo de reconstrução e desenvolvimento do Estado”, afirmou o governador.

Na próxima semana, o Balanço seguirá para apreciação da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Leite:
Leite: "Os resultados refletem um trabalho consistente de reorganização das contas públicas, com responsabilidade fiscal" -Foto: Vitor Rosa/Secom

Investimentos e reconstrução do Estado

O exercício de 2025 também foi marcado pela elevação do nível de investimentos públicos, que somaram R$ 5,36 bilhões, correspondendo a 6,1% da despesa total do Estado, patamar significativamente superior à média histórica anterior aos anos recentes.

Grande parte desses recursos esteve vinculada à execução do Plano Rio Grande, financiado por valores direcionados ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), constituído principalmente a partir da suspensão do pagamento da dívida com a União, autorizada pela Lei Complementar Federal 206/2024. Entre junho de 2024 e dezembro de 2025, R$ 6,7 bilhões foram mobilizados para ações de reconstrução, resiliência climática, infraestrutura, defesa civil, educação, saúde e apoio à população atingida.

Destacam-se os investimentos em rodovias estaduais, com execução concentrada no Daer, o reaparelhamento das forças de segurança pública e as obras em escolas, equipamentos públicos e sistemas de prevenção a desastres, incluindo ações de monitoramento meteorológico e o Programa Desassorear RS.

“O Balanço Geral cumpre seu papel legal, mas avança ao oferecer uma leitura analítica que qualifica o acompanhamento da gestão pública pelo cidadão e pelos órgãos de controle”, destacou o contador e auditor-geral do Estado, Carlos Geminiano Rodrigues.

Reconhecimentos técnicos e qualidade da informação

Foto mostra um exemplar do Balanço Geral do Estado, com uma foto do Caff em tons azuis.
Exercício foi marcado pela elevação dos investimentos, que somaram R$ 5,36 bilhões, cerca de 6,1% da despesa total do Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

Além dos resultados fiscais, o Balanço Geral de 2025 reflete avanços institucionais inéditos da Cage, que reforçam a credibilidade e a qualidade das informações apresentadas. O Estado obteve:

Esses reconhecimentos, todos inéditos, demonstram o amadurecimento da atuação integrada, sistêmica e técnica da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, refletindo-se diretamente na robustez do BGE 2025.

Transparência e controle social

O BGE compreende o conjunto consolidado das demonstrações contábeis da administração pública estadual, abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, além de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Para além dos demonstrativos legais, o documento apresenta Notas Explicativas com análise e interpretação dos resultados, permitindo acompanhar o desempenho do Estado por meio de indicadores fiscais, constitucionais e patrimoniais. Todas as despesas relacionadas à calamidade climática e à reconstrução seguem disponíveis no Portal da Transparência RS, com detalhamento por ação, órgão e município, ampliando o controle social e a transparência da gestão pública.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Desenvolvimento Há 2 horas

Governo do Estado abre inscrições para estande coletivo em feira do setor da saúde

O Governo do Rio Grande do Sul abriu, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), as inscrições para o estande coletivo na Hospita...

 Lançamento do material ocorreu durante reunião do Conselho de Boas Práticas Tributárias -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 3 horas

Com balança comercial positiva, Estado exporta mais de US$ 22 bilhões em mercadorias em 12 meses

Entre março de 2025 e fevereiro de 2026, o Rio Grande do Sul registrou um volume de US$ 22,6 bilhões em vendas para o exterior, o que proporcionou ...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Aeroporto de Congonhas opera sem atrasos nesta sexta-feira

Pousos e decolagens acontecem normalmente

 Governador Eduardo Leite inaugurou, em 2023, estrutura e tecnologia para videomonitoramento em Caxias do Sul -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Segurança Pública Há 10 horas

Investimentos do governo Leite resultam em queda nos índices de criminalidade na Serra

Os indicadores da segurança pública melhoraram significativamente nos últimos oito anos na Serra do Rio Grande do Sul. A região é um dos destinos m...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Cefet Rio abre inscrições para professor, com salários até R$ 13 mil

Interessados podem se candidatar até dia 20 de abril para 22 vagas

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 27°
21° Sensação
2.31 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
29° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 15°
Terça
28° 17°
Quarta
21° 18°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 17 minutos

Estudo recomenda ampliação de políticas afirmativas em SC
Economia Há 17 minutos

Fundo oferece R$ 15 bi por ativos do BRB ligados ao Master, diz GDF
Economia Há 33 minutos

Wave Way conecta motoristas a preços em Ribeirão Preto (SP)
Economia Há 33 minutos

Reservas provadas de petróleo no Brasil crescem 3,84% em 2025
Esportes Há 33 minutos

João Fonseca cai nas quartas de Mônaco para Zverev, número 3 do mundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 -0,88%
Euro
R$ 5,87 -0,84%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 388,828,15 +1,32%
Ibovespa
197,323,88 pts 1.12%
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6997 (09/04/26)
22
25
26
55
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3657 (09/04/26)
01
02
04
07
08
10
12
13
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias