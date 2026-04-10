Governo do Estado abre inscrições para estande coletivo em feira do setor da saúde

O Governo do Rio Grande do Sul abriu, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), as inscrições para o estande coletivo na Hospitalar 2026, maior feira de saúde da América Latina, que ocorrerá de 19 a 22 de maio, em São Paulo. O prazo é 20 de abril. A ação integra o Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais e Nacionais de Caráter Internacional.

A Hospitalar 2026 reunirá mais de 1.272 expositores, abordando inovações, tecnologias e tendências do setor de saúde. Em 2023, as 12 empresas gaúchas que estavam no estande coletivo do Estado realizaram mais de 500 contatos, com 12 negócios fechados no valor total de R$ 837,5 mil.

Serão selecionadas até dez micro e pequenas empresas com matriz ou planta produtiva no Rio Grande do Sul, com objeto social compatível com o propósito da feira e que estejam em regularidade no Cadastro Informativo das Pendências perante Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual do RS (Cadin/RS).

“A participação das empresas gaúchas na Hospitalar 2026 reforça o compromisso do governo do Estado em apoiar setores estratégicos, como está previsto no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. O segmento da saúde impulsiona inovação, competitividade e internacionalização, e o estande coletivo é uma ação concreta para ampliar oportunidades de negócios e fortalecer a presença do Rio Grande do Sul nos principais mercados nacionais e internacionais do setor”, destaca o titular a Sedec, Leandro Evaldt.