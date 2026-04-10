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Com balança comercial positiva, Estado exporta mais de US$ 22 bilhões em mercadorias em 12 meses

Entre março de 2025 e fevereiro de 2026, o Rio Grande do Sul registrou um volume de US$ 22,6 bilhões em vendas para o exterior, o que proporcionou ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/04/2026 às 16h17
Com balança comercial positiva, Estado exporta mais de US$ 22 bilhões em mercadorias em 12 meses
Lançamento do material ocorreu durante reunião do Conselho de Boas Práticas Tributárias -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz

Entre março de 2025 e fevereiro de 2026, o Rio Grande do Sul registrou um volume de US$ 22,6 bilhões em vendas para o exterior, o que proporcionou uma balança comercial positiva de US$ 8,9 bilhões. A informação é do Boletim Econômico-Tributário do Comércio exterior (BET-Comex) , lançado nesta semana pelo governo do Estado, por meio da Receita Estadual, durante reunião do Conselho de Boas Práticas Tributárias (CBPT). Produzido com base nas informações das notas fiscais eletrônicas e do Siscomex, do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, o material reúne indicadores inéditos do desempenho das exportações gaúchas.

O levantamento revela dados como o total de exportações relativo ao volume de vendas das empresas, uma visão mensal do destino das exportações e os principais produtos vendidos para fora do país. Também é disponibilizado um recorte do desempenho das exportações por região do Estado. O boletim, que terá periodicidade mensal, fica disponível no portal Receita.Doc , página que reúne uma variedade de indicadores úteis para a análise do setor produtivo.

“O novo boletim é direcionado a gestores públicos, pesquisadores e profissionais dos diferentes setores econômicos do Estado, oferecendo informações relevantes para decisões estratégicas, de modo a atender às necessidades específicas desses públicos. Com os indicadores, também será possível identificar oportunidades de negócios e acompanhar tendências relevantes para o desenvolvimento da economia gaúcha”, explica o subsecretário-adjunto do fisco gaúcho, Giovanni Padilha. “É mais uma iniciativa da Receita Estadual que transforma a base de dados pública em informações úteis para a sociedade.”

Balança comercial positiva

O volume de US$ 22,6 bilhões em vendas para o exterior corresponde a cerca de 11% do total das comercializações efetivadas por empresas gaúchas. O boletim aponta que o valor das importações somou US$ 13,6 bilhões, o que resultou no saldo positivo de US$ 8,9 bilhões. A cifra representa uma queda de 7,3% em relação ao mesmo período anterior.

O principal destino das mercadorias gaúchas é a China. O país asiático é responsável por 21,7% do valor das exportações do RS nos 12 meses pesquisados, percentual que já foi maior no mesmo período anterior, na faixa dos 26%. O Mercosul aparece na sequência, respondendo por 20,3% das compras, seguida pela União Europeia, com 13,1%. Os EUA aparecem na terceira posição, com 7,3% – patamar abaixo da média registrada antes das sobretaxas aplicadas pelo país ao Brasil.

O boletim revela que em setembro do ano passado, quando o tarifaço passou a vigorar, as vendas para os EUA atingiram a mínima histórica, chegando a representar apenas 3,6% do volume financeiro exportado. Com a queda das sobretaxas, que ocorreu em fevereiro deste ano, as comercializações voltaram para o patamar de 8%.

Agro puxa as exportações

O agronegócio lidera o ranking de vendas para o exterior, com US$ 5,2 bilhões no período analisado – valor que equivale a 33% do volume financeiro exportado. O setor é puxado pela comercialização de oleaginosas, sementes e grão diversos, que respondem por mais da metade das aquisições internacionais. O segmento metalomecânico aparece na sequência, responsável por US$ 3,3 bilhões das exportações, impulsionado pelas vendas de máquinas e equipamentos.

No recorte regional, o levantamento mostra que a Grande Porto Alegre concentra o maior volume das exportações, abocanhando 18% do valor total vendido para fora do país. A região é seguida pelo Sul e Vale do Rio Pardo, que respondem por 15,8% e 13,5%, respectivamente. As três localidades somam quase a metade do total exportado no Estado.

Texto: Rodrigo Azevedo/Ascom Sefaz
Edição: Secom

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