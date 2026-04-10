Sexta, 10 de Abril de 2026
11°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado recebe missão internacional para avaliar abertura de mercado cubano para a maçã gaúcha

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com Ministério da Agric...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/04/2026 às 16h03
Governo do Estado recebe missão internacional para avaliar abertura de mercado cubano para a maçã gaúcha
Visitas tiveram objetivo de conhecer o sistema de produção da maçã na região do Estado reconhecida pela excelência no cultivo -Foto: Deise Feltes Riffel/Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), acompanhou nesta quinta-feira (9/4) a visita de uma missão internacional conduzida pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF), de Cuba, no município de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra.

A Associação Brasileira de Produtores de Maçã apresentou dados sobre a cadeia produtiva, pesquisadores da Embrapa falaram sobre as pragas que atingem a fruta e a Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Seapi apresentou o processo de certificação aos visitantes. Os integrantes da missão também visitaram duas empresas exportadoras de maçã, com o objetivo de conhecer o sistema de produção da maçã, região reconhecida pela excelência na cultura e com potencial para atender às exigências fitossanitárias estabelecidas.

“O trabalho desenvolvido pela Secretaria junto aos produtores trouxe o respaldo que os técnicos cubanos estavam buscando, da rastreabilidade, de saber que tudo está de acordo com as normas. E é importante para o estado, para a cadeia produtiva, a abertura de novos mercados, para garantir o escoamento dos produtos que são de excelente qualidade”, relatou a chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) da Seapi, Deise Feltes Riffel, que acompanhou as atividades.

O Rio Grande do Sul é o maior exportador de maçã do Brasil, exportando para 36 países, sendo os principais destinos a Índia, Portugal e Irlanda. O estado produziu, no ano de 2025, 567,40 mil toneladas, sendo os principais produtores os municípios de Vacaria, Bom Jesus e Caxias do Sul. Os dados estão publicados na Radiografia da Pecuária Gaúcha 2025, produzida pela Seapi.

Missão internacional

A missão está no Brasil desde o início da semana e tem como objetivo avaliar as condições para a abertura do mercado cubano à importação de frutas brasileiras. A visita começou por São Paulo, onde verificaram os programas estaduais de certificação fitossanitária para exportação e de sanidade dos citros e também visitaram áreas produtivas no Vale do São Francisco, com vistas à exportação de uva.

A programação foi encerrada com uma reunião entre os auditores cubanos e representantes do Mapa, quando foram discutidos os resultados da auditoria e os próximos passos para a abertura do mercado.



Texto: Maria Alice Lussani/Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 horas

Epagri conquista mais dois troféus Onda Verde e se consolida como maior vencedora da história do Prêmio Expressão de Ecologia

Foto: Divulgação/EditoraExpressãoA Epagri é ganhadora em duas categorias do 32º Prêmio Expressão de Ecologia, criado em 1993 pela Editora Expressão...

 Orientação é que o maquinário que ingressar no RS passe por sanitização e limpeza completa para remoção de sementes da praga -Foto: Dionizio Graziero/Divulgação Embrapa
Agricultura Há 6 horas

Governo do Estado realiza força-tarefa sanitária sobre os riscos da praga caruru-gigante para as lavouras

A região do Alto Uruguai, que reúne mais de 30 municípios, será a primeira no Rio Grande do Sul a receber a força-tarefa do governo do Estado contr...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Governador Jorginho Mello participa da abertura da Festa Nacional da Cebola em Ituporanga

Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSCO governador Jorginho Mello esteve nesta quinta-feira, 9, na abertura da 28ª Festa Nacional da Cebola, em Ituporanga. ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

II Abertura Estadual da Colheita da Mandioca Industrial será nesta quinta-feira, em Sombrio

Atualmente, o Sul Catarinense conta com mais de quatro mil hectares de mandioca industrial plantada, destinada principalmente à produção de fécula ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Santa Catarina bate recorde histórico nas exportações de carnes no 1º trimestre de 2026

Foto: Divulgação/PortonaveSanta Catarina registrou desempenho recorde nas exportações de carnes (frango, suínos, perus, patos, marrecos, bovinos e ...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 27°
25° Sensação
1.89 km/h Vento
31% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
29° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 15°
Terça
28° 17°
Quarta
21° 18°
Últimas notícias
Economia Há 11 minutos

Caixa libera vale-recarga do programa Gás do Povo a 206 mil famílias
Internacional Há 11 minutos

Israel não consegue destruir Hezbollah, avalia especialista militar
Câmara Há 11 minutos

Especialistas defendem integração dos órgãos de meteorologia para enfrentar mudanças climáticas
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova proibição de reuso de embalagens de tintas imobiliárias
Justiça Há 32 minutos

Moraes determina prisão de réus do núcleo 4 da trama golpista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 %
Euro
R$ 0,00 %
Peso Argentino
R$ 0,00 %
Bitcoin
R$ 0,00 %
Ibovespa
0,00 pts %
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6997 (09/04/26)
22
25
26
55
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3657 (09/04/26)
01
02
04
07
08
10
12
13
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias