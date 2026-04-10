Governo do Estado recebe missão internacional para avaliar abertura de mercado cubano para a maçã gaúcha

Visitas tiveram objetivo de conhecer o sistema de produção da maçã na região do Estado reconhecida pela excelência no cultivo -Foto: Deise Feltes Riffel/Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), acompanhou nesta quinta-feira (9/4) a visita de uma missão internacional conduzida pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF), de Cuba, no município de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra.

A Associação Brasileira de Produtores de Maçã apresentou dados sobre a cadeia produtiva, pesquisadores da Embrapa falaram sobre as pragas que atingem a fruta e a Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Seapi apresentou o processo de certificação aos visitantes. Os integrantes da missão também visitaram duas empresas exportadoras de maçã, com o objetivo de conhecer o sistema de produção da maçã, região reconhecida pela excelência na cultura e com potencial para atender às exigências fitossanitárias estabelecidas.

“O trabalho desenvolvido pela Secretaria junto aos produtores trouxe o respaldo que os técnicos cubanos estavam buscando, da rastreabilidade, de saber que tudo está de acordo com as normas. E é importante para o estado, para a cadeia produtiva, a abertura de novos mercados, para garantir o escoamento dos produtos que são de excelente qualidade”, relatou a chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) da Seapi, Deise Feltes Riffel, que acompanhou as atividades.

O Rio Grande do Sul é o maior exportador de maçã do Brasil, exportando para 36 países, sendo os principais destinos a Índia, Portugal e Irlanda. O estado produziu, no ano de 2025, 567,40 mil toneladas, sendo os principais produtores os municípios de Vacaria, Bom Jesus e Caxias do Sul. Os dados estão publicados na Radiografia da Pecuária Gaúcha 2025, produzida pela Seapi.

Missão internacional

A missão está no Brasil desde o início da semana e tem como objetivo avaliar as condições para a abertura do mercado cubano à importação de frutas brasileiras. A visita começou por São Paulo, onde verificaram os programas estaduais de certificação fitossanitária para exportação e de sanidade dos citros e também visitaram áreas produtivas no Vale do São Francisco, com vistas à exportação de uva.

A programação foi encerrada com uma reunião entre os auditores cubanos e representantes do Mapa, quando foram discutidos os resultados da auditoria e os próximos passos para a abertura do mercado.