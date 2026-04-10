Sexta, 10 de Abril de 2026
11°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que proíbe invasor de terra de ter acesso a políticas de crédito rural

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
10/04/2026 às 12h09

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto que proíbe o acesso de invasores de propriedades rurais a políticas públicas da agricultura familiar.

Assim, quem ocupar área invadida ou tiver cometido esbulho possessório (tomar um imóvel de forma ilegal) não poderá acessar crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) nem participar de programas federais de compra de alimentos e merenda escolar, por exemplo.

A proposta altera a Lei 11.326/06 , que define quem pode ser agricultor familiar e empreendedor familiar rural.

Mudanças
O texto aprovado é a versão do relator, deputado José Medeiros (PL-MT), para o Projeto de Lei 4705/25, do deputado Rodrigo Valadares (PL-SE).

A proposta original condicionava a classificação de agricultor familiar à comprovação de propriedade ou posse do imóvel e à existência de CNPJ.

Medeiros afirmou que mudou a redação para “atingir o mesmo objetivo” com menos alterações na lei.

Segundo ele, a medida favorece quem trabalha a terra e impede o acesso a recursos públicos por quem comete crimes.

"A justiça agrária não abarca movimentos que se dizem sociais, mas que espalham a desordem no campo", disse.

Regras para acesso a programas
 De acordo com o substitutivo aprovado, para participar de programas públicos de compra de alimentos, o agricultor familiar deverá cumprir três condições:

• comprovar a propriedade ou posse legal da área;
• ter inscrição ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); e
• não ter sido excluído do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada por Câmara e Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 1 hora

Comissão externa debate impactos econômicos da pirataria, falsificação e contrabando

Colegiado foi criado pela Câmara dos Deputados para avaliar o assunto
Câmara Há 2 horas

Seminário discute como fortalecer enfrentamento à violência contra meninas e mulheres; participe

Evento é promovido pela Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional
Câmara Há 3 horas

Comissão especial debate inclusão social e escolar de pessoas com autismo

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo ( PL 3080/20 ) realiza, na terça-feira (14), audiênc...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão discute uso de medicamento no Sistema Único de Saúde para prevenção ao HIV; participe

A audiência será interativa; envie suas perguntas

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão discute situação operacional e segurança do Aeroporto Internacional de São Luís

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (14) audiência pública para discutir a situação operacional e a s...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 27°
26° Sensação
1 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
29° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 15°
Terça
28° 17°
Quarta
21° 18°
Últimas notícias
Cenário Político Há 9 minutos

Silvana Covatti é confirmada como pré-candidata a vice na chapa de Zucco pelo Progressistas
Trânsito Há 30 minutos

Saída de pista deixa feridos na BR-468 em Coronel Bicaco
Internacional Há 32 minutos

Israel e EUA atacaram 125 mil unidades civis e 32 universidades no Irã
Tecnologia Há 47 minutos

Jumio lança selfie.DONE™ em toda a América Latina
Agricultura Há 47 minutos

Epagri conquista mais dois troféus Onda Verde e se consolida como maior vencedora da história do Prêmio Expressão de Ecologia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,69%
Euro
R$ 5,89 -0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 389,004,19 +1,17%
Ibovespa
196,328,30 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6997 (09/04/26)
22
25
26
55
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3657 (09/04/26)
01
02
04
07
08
10
12
13
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias