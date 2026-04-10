Comissão da Câmara discute situação da BR-393 entre Jamapará e Volta Redonda; participe

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, na terça-feira (14), audiência pública sobre a situação da BR-393, no trecho entre Jamapará (distrito de Sapucaia) e Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 11, a pedido do deputado Bebeto (PP-RJ).

A reunião vai tratar:

da caducidade da concessão;

da ausência de fiscalização;

do aumento de acidentes; e

da necessidade de solução emergencial.

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Escoamento de cargas

Segundo Bebeto, a BR-393 é uma rodovia federal importante para a mobilidade regional e o escoamento de cargas no estado do Rio de Janeiro.

Ele afirma que o trecho em debate foi concedido à iniciativa privada, mas as obras previstas, como a duplicação da via e o desvio de tráfego em Sapucaia, não foram executadas.

O parlamentar também diz que a concessionária foi retirada por caducidade contratual, sem transição adequada, o que deixou a rodovia sem estrutura mínima para garantir segurança viária.

Ele reclama ainda da: