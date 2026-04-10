Sexta, 10 de Abril de 2026
11°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Investimentos do governo Leite resultam em queda nos índices de criminalidade na Serra

Os indicadores da segurança pública melhoraram significativamente nos últimos oito anos na Serra do Rio Grande do Sul. A região é um dos destinos m...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/04/2026 às 09h17
Investimentos do governo Leite resultam em queda nos índices de criminalidade na Serra
Governador Eduardo Leite inaugurou, em 2023, estrutura e tecnologia para videomonitoramento em Caxias do Sul -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Os indicadores da segurança pública melhoraram significativamente nos últimos oito anos na Serra do Rio Grande do Sul. A região é um dos destinos mais conhecidos e procurados do Estado. Mas além da cultura, da gastronomia e das paisagens, a Serra também se destaca pela segurança. Desde 2019, Caxias do Sul e Bento Gonçalves, por exemplo, registraram quedas nos indicadores criminais, possibilitando que moradores e turistas possam apreciar cada vez mais as belezas e atrações locais.

Dando sequência à série de reportagens sobre investimentos do governo Leite em obras, equipamentos, efetivos e melhorias na estrutura da segurança pública gaúcha, nesta sexta-feira (10/4) são abordados os avanços na segurança na Serra.

Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, Caxias do Sul e Bento Gonçalves tiveram redução de 47% (de 82 para 43) e 42% (de 49 para 28), respectivamente, nos índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI), entre 2019 e 2025. Nos homicídios dolosos, a queda é ainda maior, com uma diminuição de 54% (de 64 para 29) em Caxias e 48% (de 45 para 23) em Bento Gonçalves.

Crimes patrimoniais despencam

Com relação aos crimes patrimoniais, o cenário é ainda melhor. Em Caxias do Sul, o roubo de veículos despencou 85%, passando de 459 para 66, e os roubo a pedestre caiu 70%, de 1.331 para 393. Caxias também apresentou uma retração de 96% (de 154 para cinco) nas ocorrências em transporte coletivo. Os abigeatos caíram de 35 para 29 casos (-17%) e as ocorrências bancárias passaram de três para zero.

Já em Bento Gonçalves, o roubo de automóveis teve uma queda vertiginosa de 87%, saindo de 32 para quatro ocorrências, enquanto os roubos a pedestre recuaram 81%, de 176 para 33. A cidade ainda registrou diminuição de 57% (de 71 para 30) nas ocorrências em estabelecimentos comerciais e de 66% nos abigeatos (de seis para dois). Os incidentes em transporte coletivo oscilaram de cinco para zero.

Sistema é composto por 400 câmeras com alta qualidade de definição e capacidade de zoom para centenas de metros -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Sistema é composto por 400 câmeras com alta qualidade de definição e capacidade de zoom para centenas de metros -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Videomonitoramento e cercamento eletrônico

A diminuição dos indicadores criminais também é reflexo dos investimentos contínuos na segurança pública da região. Em outubro de 2023, o governo do Estado e a prefeitura de Caxias do Sul inauguraram o novo prédio do Centro Integrado de Operações (CIOp). O sistema é composto por 400 câmeras de monitoramento de alta qualidade e capacidade de aproximação a centenas de metros de distância.

A estrutura conta com 15 estações de trabalho, painel com 10 monitores de 55 polegadas, sala para atendimento do telefone 190 da Brigada Militar, entre outros serviços relacionados à segurança pública.

O CIOp atua como uma grande central de inteligência em segurança pública, reunindo os serviços de videomonitoramento e cercamento eletrônico do município. O videomonitoramento permite a vigilância eletrônica de vários locais ao mesmo tempo com um número reduzido de operadores. O sistema monitora imagens em espaços públicos a fim de inibir situações de risco. Já o cercamento eletrônico identifica placas veiculares com o objetivo de coibir a prática de crimes, como o furto e o roubo de veículos.

Escadas adquiridas pelo Estado possibilitam resgates e combate a incêndios em alturas correspondentes a 14 e 18 andares -Foto: Ascom SSP-RS
Escadas adquiridas pelo Estado possibilitam resgates e combate a incêndios em alturas correspondentes a 14 e 18 andares -Foto: Ascom SSP-RS

Reforço no combate a incêndios

No final de 2022, o governo do Estado adquiriu duas autoescadas mecânicas (AEM) importadas da Alemanha (conhecidas como escada Magirus em razão da marca da fabricante alemã). Uma delas foi destinada ao 5º Batalhão de Bombeiros Militar em Caxias do Sul. Os equipamentos, orçados em mais de R$ 16 milhões, agilizam e qualificam o atendimento de ocorrências de incêndio ou resgate em prédios altos.

Uma das escadas alcança até 42,2 metros de altura na função de combate a incêndio e 40,7 metros para resgate, o que representa um prédio de 14 andares. A outra alcança a altura de operação de 55 metros e 53,5 metros quando inclinado, o equivalente a um edifício de 18 andares.

Com R$ 10,9 milhões em investimento, nova Central de Polícia de Bento Gonçalves sediará quatro delegacias -Foto: Frederico Streit/SOP
Com R$ 10,9 milhões em investimento, nova Central de Polícia de Bento Gonçalves sediará quatro delegacias -Foto: Frederico Streit/SOP

Nova Central de Polícia

O governo do Estado investiu R$ 10,9 milhões na construção da Central de Polícia de Bento Gonçalves. O prédio terá seis pavimentos e abrigará as quatro delegacias localizadas do município, podendo de receber outras futuramente. A estrutura contará com um auditório para 50 pessoas, além de elevadores e rampas para garantir acessibilidade. A previsão é de que a obra seja entregue no segundo semestre deste ano.

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 7 minutos

Aeroporto de Congonhas opera sem atrasos nesta sexta-feira

Pousos e decolagens acontecem normalmente

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Cefet Rio abre inscrições para professor, com salários até R$ 13 mil

Interessados podem se candidatar até dia 20 de abril para 22 vagas
Geral Há 4 horas

Desfiles de carnaval no Rio terão maior número de escolas de samba

Acordo foi assinado pela prefeitura e a Liesa

 (Foto: Néia Benites- Reprodução MB Notícias)
Ponte Há 4 horas

Projeto de ponte sobre o Rio Uruguai entre Barra do Guarita e Itapiranga é aprovado pelo DNIT

Com a aprovação do projeto básico, o processo entra agora na fase de trâmites administrativos internos. O próximo passo será a licitação para execução da obra
Geral Há 11 horas

Após pane, Aeroporto de Congonhas vai operar até meia-noite

Medida foi solicitada pelas empresas aéreas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 27°
24° Sensação
2.02 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
29° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 15°
Terça
28° 17°
Quarta
21° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Intervenção com esculturas gigantes transforma a Praça Mauá
Câmara Há 5 minutos

Comissão discute uso de medicamento no Sistema Único de Saúde para prevenção ao HIV; participe
Câmara Há 5 minutos

Comissão discute situação operacional e segurança do Aeroporto Internacional de São Luís
Senado Federal Há 5 minutos

Matar filho ou pessoa próxima para atingir a mãe se torna crime hediondo
Geral Há 5 minutos

Aeroporto de Congonhas opera sem atrasos nesta sexta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,79%
Euro
R$ 5,89 -0,45%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,416,42 +0,34%
Ibovespa
197,243,53 pts 1.08%
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6997 (09/04/26)
22
25
26
55
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3657 (09/04/26)
01
02
04
07
08
10
12
13
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias