Domingo, 12 de Abril de 2026
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cefet Rio abre inscrições para professor, com salários até R$ 13 mil

Interessados podem se candidatar até dia 20 de abril para 22 vagas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/04/2026 às 08h19
Cefet Rio abre inscrições para professor, com salários até R$ 13 mil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet Rio) está com inscrições abertas até o dia 20 deste mês, para preencher 22 vagas de professor do quadro permanente da instituição de ensino, em regime de dedicação exclusiva.

Os interessados devem se candidatar por meio do Portal do Candidato, disponível no link processoseletivo.cefet-rj.br .

A taxa de inscrição é de R$ 120. Quem tiver direito à isenção do pagamento deve solicitar o benefício até esta sexta-feira, (10).

De acordo com o edital , as vagas estão distribuídas entre as seguintes unidades da instituição: Maracanã (10), Angra dos Reis (2), Itaguaí (1), Nova Friburgo (1), Petrópolis (1), Maria da Graça (4) e Valença (3).

As oportunidades contemplam, entre outras áreas, a de automação industrial, ciência da computação, contabilidade, física, além de diversas modalidades de Engenharia. A seleção ocorrerá em três etapas: prova escrita, prova de aula e análise de títulos.

O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 2 de julho. A remuneração dos profissionais convocados pode chegar a R$ 13.753,96, além de benefícios.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Planejamento Há 35 minutos

Agenda Celic tem 22 licitações programadas para o período de 13 a 17 de abril

O pregão eletrônico para a contratação, por lote, de empresa especializada para a locação de equipamentos para a coleta e processamento de sangue c...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Prêmio da mega-sena acumula e vai a R$ 45 milhões

54 apostas acertaram cinco números

 Benefícios da iniciativa foram debatidos em painéis nesta sexta (10) -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 19 horas

Programa de gestão fiscal se encerra com legado histórico para administração gaúcha

Após 1.752 dias, a segunda edição do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco), cujas ações foram coordenadas pela Secretaria da F...
Geral Há 20 horas

Ações em ferros-velhos prendem 270 pessoas por receberem cobre ilegal

Operação no Rio apreendeu mais 300 toneladas de material
Geral Há 20 horas

Ações em ferros-velhos prendem 270 pessoas por receberem fios de cobre

Operação no Rio apreendeu mais 300 toneladas de material

Tenente Portela, RS
18°
Chuva
Mín. 16° Máx. 20°
18° Sensação
4.24 km/h Vento
99% Umidade
100% (17.84mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Segunda
26° 15°
Terça
28° 17°
Quarta
24° 18°
Quinta
22° 17°
Sexta
22° 15°
Últimas notícias
Economia Há 25 minutos

Ministro da Fazenda inicia agenda internacional nos EUA e na Europa
Planejamento Há 25 minutos

Agenda Celic tem 22 licitações programadas para o período de 13 a 17 de abril
Direitos Humanos Há 1 hora

Professora alerta para endividamento com taxa de água e esgoto na Maré
Direitos Humanos Há 1 hora

Maré recebe obras de esgoto, mas drenagem e lixo e seguem como desafio
Direitos Humanos Há 1 hora

Saneamento básico na Maré requer ações integradas, defende ONG

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 +0,19%
Euro
R$ 5,87 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,906,04 -3,00%
Ibovespa
197,323,88 pts 1.12%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6999 (11/04/26)
02
03
24
29
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3659 (11/04/26)
03
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias