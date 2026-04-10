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Projeto de ponte sobre o Rio Uruguai entre Barra do Guarita e Itapiranga é aprovado pelo DNIT

Com a aprovação do projeto básico, o processo entra agora na fase de trâmites administrativos internos. O próximo passo será a licitação para execução da obra

Por: Andre Eberhardt Fonte: WH3
10/04/2026 às 07h27
Projeto de ponte sobre o Rio Uruguai entre Barra do Guarita e Itapiranga é aprovado pelo DNIT
(Foto: Néia Benites- Reprodução MB Notícias)
A construção da nova ponte da BR-163 sobre o Rio Uruguai avançou mais uma etapa importante. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes confirmou a aprovação do Projeto Básico de Engenharia da obra.
A estrutura vai conectar os municípios de Itapiranga e Barra do Guarita, criando um novo eixo de ligação entre os dois estados e reforçando a importância da rodovia para o escoamento da produção.
De acordo com o DNIT, a ponte terá cerca de 1,2 quilômetro de extensão, com investimento estimado em aproximadamente R$ 379 milhões. O valor leva em consideração a complexidade da obra, que atravessa um dos principais trechos do rio.
Com a aprovação do projeto básico, o processo entra agora na fase de trâmites administrativos internos. O próximo passo será a licitação para execução da obra, que ainda depende da conclusão e aprovação do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e do RIMA (Relatório de Impacto Ambiental), atualmente em elaboração.
O projeto também inclui obras de acesso e contornos viários. No lado catarinense, a ligação será feita com a BR-163, na comunidade de Santa Fé Alta, em Itapiranga, em um trecho de cerca de sete quilômetros.
Já no lado gaúcho, o acesso será pela localidade de Remanço do Uruguai, em Barra do Guarita, com aproximadamente 4,5 quilômetros de extensão.
A nova ponte é considerada estratégica para a região, pois deve melhorar o transporte de cargas, reduzir distâncias e impulsionar o desenvolvimento econômico entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.



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