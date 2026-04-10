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Após pane, Aeroporto de Congonhas vai operar até meia-noite

Medida foi solicitada pelas empresas aéreas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/04/2026 às 00h11

A Aena, concessionária que opera o Aeroporto de Congonhas, informou que irá operar até meia-noite desta quinta-feira (9).

A medida foi adotada após uma pane técnica na manhã de hoje ter provocado o cancelamento de pousos e decolagens no aeroporto , localizado na zona sul de São Paulo. O problema ocorreu entre as 8h58 e 10h09 no Centro de Controle do Espaço Aéreo.

A ampliação do horário de operações foi autorizado pelo Departamento de Controle do Tráfego Aéreo (DECEA), atendendo pedido das companhias aéreas e como forma de reduzir o impacto nos atrasos e cancelamentos de voos.

Durante todo o dia, ao menos 30 voos foram impactados.

A falha deixou inoperantes, além de Congonhas, os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e o Campo de Marte.

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