Corinthians derrota Platense na Libertadores na estreia de Diniz

Na partida que marcou a estreia do técnico Fernando Diniz, o Corinthians derrotou o Platense (Argentina) por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (9) no estádio Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.
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Com os três pontos conquistados fora de casa, o Timão lidera o Grupo E da competição, que também conta com Santa Fe (Colômbia) e Peñarol (Uruguai), que ainda medem forças nesta quinta.
Após um primeiro tempo no qual apresentou muita dificuldade diante de um Platense muito dedicado, o Corinthians abriu o placar aos sete minutos da etapa final com Kayke, que, após receber passe em profundidade de Garro, avançou em velocidade antes de bater por cobertura para superar o goleiro Borgogno.
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Aos 24 minutos a equipe de Fernando Diniz chegou ao segundo. E novamente Garro foi o garçom da jogada. Desta vez o argentino lançou para o artilheiro Yuri Aberto, que deu um toquinho de esquerda para marcar e dar números finais ao marcador.