Quinta, 09 de Abril de 2026
Tenente Portela, RS
Tênis: João Fonseca avança para quartas de final em Monte Carlo

O alemão Alexander Zverev é o próximo adversário do brasileiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/04/2026 às 18h53

O brasileiro João Fonseca continua fazendo história no Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta quinta-feira (9) o carioca de 19 anos de idade derrotou o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2) e se garantiu nas quartas de final da competição. Esta é a primeira vez que o jovem tenista alcança esta fase de um torneio Masters 1000.

Agora João Fonseca terá uma pedreira pela frente o alemão Alexander Zverev. Esta será a primeira vez que o carioca de 19 anos mede forças com o atual número três do mundo.

O brasileiro estreou na competição na última segunda-feira (6), quando bateu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3). Depois João Fonseca superou francês Arthur Rinderknech, na última quarta-feira (8), por 2 sest a 1 (parciais de 7/5, 4/6 e 6/3).

João Fonseca se garante nas oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo

Vaga veio com vitória por 2 sets a 1 sobre o francês Arthur Rinderknec

Tênis: João Fonseca avança para quartas de final em Monte Carlo

