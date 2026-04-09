Rio Grande do Sul registra queda histórica de homicídios dolosos no primeiro trimestre do ano

O Rio Grande do Sul fechou o primeiro trimestre de 2026 com o menor índice de homicídios dolosos da série histórica. Segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, foram 234 casos entre janeiro, fevereiro e março, contra 307 incidências no mesmo período do ano passado, o que representa uma diminuição de 24%. Na comparação com o pior índice da série histórica (909 ocorrências no ano de 2017), a redução é de 74%.

Os três primeiros meses do ano também apresentaram números históricos nos crimes patrimoniais. O roubo de veículos teve queda de 34% no comparativo com o mesmo período de 2025, passando de 538 para 357. Já os roubos a pedestre caíram de 3.365 para 2.485 casos (-26%). Em relação ao primeiro trimestre de 2017, pior índice da série, a queda é ainda maior. O roubo de veículos despencou 93% (de 5.132 para 357), enquanto o roubo a pedestre recuou 86% (de 18.085 para 2.485).

Além disso, as ocorrências em transporte coletivo e os incidentes em estabelecimentos comerciais também registraram indicadores históricos. Os casos em transporte coletivo tiveram retração de 62% (de 81 para 31), em relação aos três primeiros meses de 2025. Já as ocorrências no comércio diminuíram de 1.102 para 806 (-27%).

Queda nos indicadores também está relacionada à integração entre as forças policiais e de investimentos consistentes pelo Estado -Foto: Ascom Polícia Civil

Quedas de indicadores em março

Em março, os homicídios dolosos apresentaram queda de 36%, na comparação com o mesmo período de 2025, passando de 109 para 70 casos. Além disso, os crimes violentos letais e intencionais (CVLI) caíram 29%, saindo de 132 para 94. Nos crimes patrimoniais, os roubos a pedestre decresceram 28% (de 1.209 para 872). Já os roubos de veículos diminuíram de 213 para 148 (-31%). As ocorrências bancárias recuaram de duas para nenhuma. O RS também registrou um recuo de 29% (de 364 para 260) nos incidentes em estabelecimentos comerciais.

Os latrocínios oscilaram de um para seis, enquanto os feminicídios passaram de três para quatro casos. A violência contra a mulher é um dos mais desafiadores para a segurança pública, por ocorrer predominantemente dentro dos lares. No campo, os abigeatos variaram de 237 para 257.

Forças atuando para ampliar a proteção às vítimas, conscientização da sociedade e redução dos índices de violência -Foto: Polícia Civil

Mais de R$ 56 milhões em viaturas e equipamentos

Uma das prioridades do governo Eduardo Leite, a Segurança Pública recebeu mais de R$ 56 milhões em investimentos somente no mês de março. A primeira entrega foi para a Brigada Militar, que adquiriu 104 viaturas e 750 equipamentos que vão reforçar a segurança de 148 municípios gaúchos.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS), por sua vez, recebeu 30 veículos e dois sistemas multiespectrais para revelação de impressões digitais, modelo tablet 8k. Por fim, foram entregues à Polícia Civil 48 viaturas, além de armas e simulacros de treinamento, que vão fortalecer a proteção de 45 cidades.

Estratégia envolve investimentos robustos em novas viaturas e aprimoramento logístico para reforço da segurança pública -Foto: Ascom SSP

Tecnologia para fortalecer a segurança

Com o objetivo de modernizar a atuação das forças de segurança e aprimorar o atendimento ao cidadão, o governador Eduardo Leite lançou o Programa RS Atentono início de abril. Voltada à integração de tecnologias de monitoramento e cercamento eletrônico, a iniciativa atua sob os eixos da estratégia de inteligência aplicada à segurança pública e à gestão do ambiente escolar, garantindo também a proteção de estudantes e professores.

A previsão de investimento no programa é de R$ 26,7 milhões por ano, o que totaliza R$ 80 milhões para os próximos três anos. O sistema será capaz de integrar as câmeras públicas (municipais) com as privadas, fazer a leitura automática de placas (com reconhecimento veicular por características), disparar alertas inteligentes em tempo real, além de se integrar com a base de dados nacional.

"O RS Atento é uma nova forma de agir, que antecipa situações de risco", explicou o governador no lançamento do programa -Foto: Mauricio Tonetto/Secom