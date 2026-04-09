Quinta, 09 de Abril de 2026
13°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nutricionistas pedem jornada de 30 horas e piso salarial em audiência na Câmara

Participantes do debate apontaram precarização do trabalho e defenderam mudanças na legislação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
09/04/2026 às 16h08
Nutricionistas pedem jornada de 30 horas e piso salarial em audiência na Câmara
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Em debate realizado na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados na terça-feira (7), representantes dos nutricionistas defenderam a aprovação do Projeto de Lei 6819/10, que prevê jornada de 30 horas semanais e piso salarial nacional para a categoria.

A audiência pública foi solicitada pela deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) e reuniu representantes do governo, conselhos profissionais e sindicatos para discutir as condições de trabalho dos nutricionistas. Os participantes relataram condições precárias de trabalho e defenderam mudanças na legislação para valorizar a categoria.

A diretora da Federação Nacional dos Nutricionistas, Ana Paula Mendonça, afirmou que o projeto aguarda votação no plenário após receber apoio para tramitação mais rápida.

“Um nutricionista valorizado é um profissional mais presente, motivado e capaz de oferecer à população um cuidado mais qualificado”, disse.

A deputada Sâmia Bonfim afirmou que valorizar esses profissionais pode reduzir gastos públicos ao prevenir doenças no Sistema Único de Saúde (SUS).

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Condições de trabalho dos Nutricionistas. Presidente - Sindi-Nutri | SP, Maria Da Consolação Machado Furegatti
Maria da Consolação Machado denunciou condições precárias de trabalho

Precarização e pejotização no setor
 A presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, Maria da Consolação Machado, relatou condições precárias de trabalho.

Segundo ela, há casos de desvio de função, com profissionais que chegam a realizar tarefas de limpeza. Também há registros com cargos genéricos para evitar o pagamento do piso da categoria.

Outro problema apontado foi a contratação como pessoa jurídica (pejotização) e a informalidade.

Representante do Ministério da Saúde, Lívia Angeli Silva informou que mais de 50% dos vínculos de nutricionistas no setor de saúde são informais.

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Condições de trabalho dos Nutricionistas. Diretora - Federação Nacional dos Nutricionistas, Ana Paula Mendonça
Ana Paula Mendonça defendeu valorização dos profissionais

Segurança alimentar
As participantes afirmaram que a nutrição é essencial para a segurança alimentar.

A conselheira do Conselho Regional de Nutrição da 3ª Região, Jozelma Rodrigues dos Santos, destacou a atuação desses profissionais em áreas como alimentação escolar e atendimento em unidades de terapia intensiva.

A presidente do Conselho Federal de Nutrição, Manuela Dolinsky, apresentou dados sobre a categoria:

  • entre 93% e 95% dos profissionais são mulheres;
  • o Brasil tem cerca de 270 mil nutricionistas e 21 mil técnicos;
  • no SUS, atuam mais de 35 mil nutricionistas, número considerado insuficiente.

Apoio do governo
 O representante do Ministério do Trabalho e Emprego, Miqueias Freitas Maia, disse que o ministério não se opõe à limitação da jornada e ao piso salarial.

Ele informou que a revisão da norma sobre insalubridade está prevista para 2027 e que o governo acompanha riscos psicossociais e casos de assédio no trabalho.

Ao final da audiência, a deputada Erika Kokay (PT-DF) sugeriu a criação de uma frente parlamentar em defesa dos nutricionistas.

A proposta é dar caráter suprapartidário ao tema e acelerar a análise de projetos, como o que permite a solicitação de exames laboratoriais por nutricionistas em planos de saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 51 minutos

Convocada sessão do Congresso para análise do veto à redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro

A sessão está marcada para o dia 30 de abril, com item único na pauta

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Lideranças indígenas cobram na Câmara criação de Comissão Nacional Indígena da Verdade

Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara debateu a violência contra povos indígenas e camponeses na ditadura

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova proposta para consórcios municipais de inovação

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão pode votar regulamentação do trabalho por aplicativo; conheça a proposta

A nova versão do relator reforça que a relação intermediada pela plataforma não cria vínculo empregatício

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão debate criação de um marco legal para pequenos reatores nucleares

Deputado defende uso da tecnologia no sistema elétrico brasileiro para atender regiões isoladas, como a Amazônia

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 23°
21° Sensação
2.8 km/h Vento
64% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h24 Pôr do sol
Sexta
27° 10°
Sábado
29° 13°
Domingo
20° 17°
Segunda
27° 15°
Terça
21° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 6 minutos

Cármen Lúcia antecipa eleição para sucessão no TSE
Saúde Há 20 minutos

Governo do Estado aprova ampliação do acesso a cirurgias bariátricas no Hospital Bethesda, em Joinville
Justiça Há 20 minutos

STF tem placar de 4 a 1 para eleições indiretas no Rio
Política Há 20 minutos

Congresso vota em 30 de abril veto de Lula a PL da Dosimetria
Esportes Há 20 minutos

Tênis: João Fonseca avança para quartas de final em Monte Carlo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,60%
Euro
R$ 5,93 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 388,318,08 +0,85%
Ibovespa
195,129,25 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6996 (08/04/26)
29
41
53
64
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3656 (08/04/26)
03
04
06
07
08
11
12
14
15
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias