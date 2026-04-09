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Motta destaca sanção de três leis de combate à violência contra a mulher

Câmara dos Deputados é uma aliada no combate à violência contra a mulher, diz presidente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
09/04/2026 às 16h08
Motta destaca sanção de três leis de combate à violência contra a mulher
Acervo Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a sanção, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de três projetos de lei de combate à violência contra a mulher . São eles:

  • PL 2942/24: prevê o uso de tornozeleira eletrônica para agressor de mulher;
  • PL 3880/24: tipifica o crime de vicaricídio e inclui a violência vicária na Lei Maria da Penha (praticada contra parentes para atingir a mulher);
  • PL 1020/23: institui o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência às Mulheres Indígenas.

“Em todos os dias do ano, a Câmara dos Deputados é uma aliada no combate à violência contra a mulher”, afirmou Motta, por meio de suas redes sociais. “Sei que ainda há muito para avançar e vamos seguir trabalhando para isso. As brasileiras têm direito de viver sem medo, com liberdade e toda autonomia”, afirmou Motta.

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