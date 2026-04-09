Governo do Estado prorroga inscrições para estande coletivo em feira de jogos eletrônicos

O Governo do Rio Grande do Sul prorrogou, até sexta-feira (10/4), o período de inscrições para o estande coletivo na Gamescom Latam 2026, feira de jogos eletrônicos que ocorrerá entre 30 de abril e 3 de maio, em São Paulo. A medida foi tomada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), no âmbito do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais e Nacionais de Caráter Internacional.

A Gamescom Latam é a edição latino-americana da maior feira de jogos eletrônicos do mundo – a Gamescom –, e reúne jogadores, desenvolvedores, entusiastas e empreendedores do setor. Em 2023, as empresas gaúchas no estande coletivo do Estado fecharam R$ 6,4 milhões em negócios.

Serão selecionadas empresas com matriz ou planta produtiva no Rio Grande do Sul, com objeto social compatível com o propósito da feira. Não serão aceitas inscrições de empresas que atuem como comerciais exportadoras, trading companies, consultorias e/ou congêneres, e que não estejam em regularidade no Cadastro Informativo das Pendências perante Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual do RS (Cadin/RS).

“A participação das empresas gaúchas na Gamescom Latam é uma oportunidade estratégica para mostrar ao mundo a força criativa e inovadora do nosso Estado. Ao apoiar o setor de jogos eletrônicos, o governo reafirma seu compromisso de diversificar a economia, gerar novos negócios e consolidar o Rio Grande do Sul como referência em tecnologia e inovação, propósitos que estão alinhados com o Plano Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável”, afirma o titular da Sedec, Leandro Evaldt.