Quinta, 09 de Abril de 2026
13°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado prorroga inscrições para estande coletivo em feira de jogos eletrônicos

O Governo do Rio Grande do Sul prorrogou, até sexta-feira (10/4), o período de inscrições para o estande coletivo na Gamescom Latam 2026, feira de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/04/2026 às 15h08
Governo do Estado prorroga inscrições para estande coletivo em feira de jogos eletrônicos
-

O Governo do Rio Grande do Sul prorrogou, até sexta-feira (10/4), o período de inscrições para o estande coletivo na Gamescom Latam 2026, feira de jogos eletrônicos que ocorrerá entre 30 de abril e 3 de maio, em São Paulo. A medida foi tomada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), no âmbito do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais e Nacionais de Caráter Internacional.

A Gamescom Latam é a edição latino-americana da maior feira de jogos eletrônicos do mundo – a Gamescom –, e reúne jogadores, desenvolvedores, entusiastas e empreendedores do setor. Em 2023, as empresas gaúchas no estande coletivo do Estado fecharam R$ 6,4 milhões em negócios.

Serão selecionadas empresas com matriz ou planta produtiva no Rio Grande do Sul, com objeto social compatível com o propósito da feira. Não serão aceitas inscrições de empresas que atuem como comerciais exportadoras, trading companies, consultorias e/ou congêneres, e que não estejam em regularidade no Cadastro Informativo das Pendências perante Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual do RS (Cadin/RS).

“A participação das empresas gaúchas na Gamescom Latam é uma oportunidade estratégica para mostrar ao mundo a força criativa e inovadora do nosso Estado. Ao apoiar o setor de jogos eletrônicos, o governo reafirma seu compromisso de diversificar a economia, gerar novos negócios e consolidar o Rio Grande do Sul como referência em tecnologia e inovação, propósitos que estão alinhados com o Plano Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável”, afirma o titular da Sedec, Leandro Evaldt.

As inscrições devem ser feitas nesta página .

Texto: Renata da Silva Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Defesa Civil do Rio interdita parte do Velódromo atingido por incêndio

Pista de ciclismo não sofreu qualquer tipo de dano

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Pane técnica cancela pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas

Serviço já foi restabelecido, segundo a concessionária Aena
Geral Há 4 horas

Polícia Federal deflagra segunda etapa da Operação Vem Diesel

Distribuidores são suspeitos de preços abusivos de gás de botijão

 (Foto: EBC)
Segurança Há 4 horas

Programa estadual prevê instalação de câmeras urbanas em todas as cidades do RS

Equipamentos de segurança devem ser instalados a partir de maio.
Geral Há 5 horas

Achada morta jovem que sumiu há 12 dias em Jundiaí, São Paulo

Ela havia ido ao cursinho pré-vestibular para fazer uma prova

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 23°
24° Sensação
2.72 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h24 Pôr do sol
Sexta
27° 10°
Sábado
29° 13°
Domingo
20° 17°
Segunda
27° 15°
Terça
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 19 minutos

Uso de IA avança na medicina diagnóstica do DF
Senado Federal Há 19 minutos

CCAI ouviu diretor da Abin em ‘cenário internacional complexo’, diz Trad
Internacional Há 19 minutos

Brasil assume aliança e pede Atlântico Sul livre de guerras e tensões
Saúde Há 19 minutos

Estudo inédito da Fiocruz pode ampliar prevenção de HIV entre jovens
Saúde Há 19 minutos

OMS: dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,60%
Euro
R$ 5,93 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 386,183,27 +0,29%
Ibovespa
195,049,14 pts 1.48%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6996 (08/04/26)
29
41
53
64
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3656 (08/04/26)
03
04
06
07
08
11
12
14
15
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias