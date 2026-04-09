Comissão debate implementação do Luz para Todos no Amazonas e em Minas Gerais

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados debate, na terça-feira (14), a implementação do programa Luz para Todos no Amazonas e em Minas Gerais. A audiência será realizada às 10 horas, no plenário 14.

A reunião foi proposta pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM).

O programa Luz para Todos foi criado para impulsionar o desenvolvimento e a inclusão social. Sidney Leite afirma que, em 2000, 2 milhões de domicílios rurais ainda não tinham acesso à energia elétrica, o que significa 10 milhões de brasileiros no campo.