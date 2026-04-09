Pane técnica cancela pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas

Serviço já foi restabelecido, segundo a concessionária Aena

Fonte: Agência Brasil
09/04/2026 às 12h03
Pane técnica cancela pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas
Uma pane técnica na manhã desta quinta-feira (9) provocou o cancelamento de pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

O problema aconteceu entre as 8h58 e 10h09 no Centro de Controle do Espaço Aéreo e, segundo a concessionária Aena, a situação já foi normalizada.

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou o incidente em Congonhas e declarou que todos os requisitos internacionais de segurança de voo foram cumpridos.

Segundo a FAB, a questão técnica está sendo investigada.

A falha acabou impactando também o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Em nota, a GRU Airport informou que houve uma paralisação momentânea no local devido à pane em Congonhas.

O Aeroporto Campo de Marte, também na cidade de São Paulo, de aviação executiva e de helicópteros, teve igualmente de suspender suas operações durante vários minutos, mas retomou os trabalhos às 10h34.

O RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, informou que continuou operando normalmente durante o problema em Congonhas e que recebeu emergencialmente voos direcionados a São Paulo.

A concessionária salientou que não precisou cancelar qualquer pouso ou decolagem.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou por meio de nota que, após a normalização do serviço em Congonhas, faz levantamento das empresas aéreas e rotas afetadas e também realiza estimativa de passageiros impactados.

Desenvolvimento Há 32 minutos

Governo do Estado prorroga inscrições para estande coletivo em feira de jogos eletrônicos

O Governo do Rio Grande do Sul prorrogou, até sexta-feira (10/4), o período de inscrições para o estande coletivo na Gamescom Latam 2026, feira de ...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Defesa Civil do Rio interdita parte do Velódromo atingido por incêndio

Pista de ciclismo não sofreu qualquer tipo de dano
Geral Há 4 horas

Polícia Federal deflagra segunda etapa da Operação Vem Diesel

Distribuidores são suspeitos de preços abusivos de gás de botijão

 (Foto: EBC)
Segurança Há 4 horas

Programa estadual prevê instalação de câmeras urbanas em todas as cidades do RS

Equipamentos de segurança devem ser instalados a partir de maio.
Geral Há 4 horas

Achada morta jovem que sumiu há 12 dias em Jundiaí, São Paulo

Ela havia ido ao cursinho pré-vestibular para fazer uma prova

Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Uso de IA avança na medicina diagnóstica do DF
Senado Federal Há 4 minutos

CCAI ouviu diretor da Abin em ‘cenário internacional complexo’, diz Trad
Internacional Há 4 minutos

Brasil assume aliança e pede Atlântico Sul livre de guerras e tensões
Saúde Há 4 minutos

Estudo inédito da Fiocruz pode ampliar prevenção de HIV entre jovens
Saúde Há 4 minutos

OMS: dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
