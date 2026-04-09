Veja e Vanish lançam promoção com prêmios de até R$ 30 mil

Veja e Vanish, marcas da Reckitt Comercial, unem forças pelo quarto ano consecutivo em uma nova promoção. Com o tema "Quem Joga Junto Ganha Mais", a campanha deste ano entra no clima de futebol e entrega prêmios aos consumidores, oferecendo a chance de ganhar até 700 reais na hora do cadastro e concorrer a sorteios de 30 mil reais semanalmente.
A cada 20 reais em compras de produtos Veja ou Vanish, o consumidor pode se cadastrar no site para concorrer aos prêmios. Para dobrar as chances de ganhar nos sorteios, basta incluir produtos das duas marcas na mesma nota fiscal (NF).
O objetivo da campanha é gerar valor para o consumidor, recompensando a preferência e aumentando o awareness de ambas as marcas durante um período de grande celebração nacional. "Sabemos que Veja e Vanish são marcas em que o público confia e não abre mão. Queremos retribuir essa fidelidade, entregando prêmios que fazem a diferença no orçamento das famílias, oferecendo chances concretas de ganhar", afirma Ana Beatriz Guerra, head de marketing de Veja.
Além de premiar os consumidores, a mecânica da campanha foca em impulsionar a conversão cruzada nos pontos de venda, incentivando a compra conjunta do portfólio.
"A dinâmica de ‘jogar junto’ foi pensada para integrar os públicos, mostrando que o cuidado com a casa e com as roupas é complementar. Ao dobrar as chances de quem leva Veja e Vanish na mesma nota fiscal, fortalecemos essa sinergia e incentivamos a experimentação, garantindo que o consumidor leve para casa a melhor performance e, ao mesmo tempo, potencialize suas chances nos sorteios", comenta Ana Paula Tintim, head de marketing de Vanish.
A campanha, idealizada pela BETC HAVAS, aposta no humor e em narrativas não convencionais para chamar atenção em meio aos conteúdos volumosos de futebol. Nas mídias da promoção, casais de influenciadores mostram que, na hora de concorrer aos prêmios, até quem torce para times rivais se une.
"O que mais tem por aí é casal em que cada um torce para um time diferente. Este ano vai ser uma oportunidade única de deixar essa rivalidade de lado para torcer juntos. Isto vale para o futebol e também para nossa promoção. Juntamos as torcidas com casais reais para explicar que, juntando Vanish e Veja, você tem mais chances de ganhar", afirmam Camila Miyamura e Diego Ferrite, diretores de criação da BETC HAVAS.
A estratégia de comunicação 360º conta com um squad liderado por nomes como Samanta Alves (@mantaalves) e o namorado Antônio (@tonhoolavo), além de criadores de conteúdo que trarão a temática da rivalidade no futebol de forma divertida e ativações temáticas em pontos de venda.
Ficha técnica
Agência: BETC HAVAS
Título: Quem Joga Junto Ganha Mais
Anunciante: Vanish e Veja
Produto: Vanish e Veja
CCO: Erh Ray
VP de Criação: Sophie Schönburg
Diretores de Criação: Camila Miyamura e Diego Ferrite
Criação: Leonardo Telles, Matheus Matsumoto, Paulo Costa, Giovanna Carvalho e Mirian Alexandrino
Marcas & Negócios: Paula Basso, Debora Bettoni, Victor Fernandes e Vitória Silva
Canais & Engajamento: Gabriel Roveri, Letícia Gonzalez, Rafael Roque, Indiara Schultz, Gabriel Souza e Nicolli Barreto
Estratégia: Diana Leite, Bruno Souza, Giulia Favalli e Fabricio Lisboa
Conteúdo: Fernanda Grams, Irys Roque, Natalia Moreno e Giovanna Duarte
Diretora de Produção Audiovisual: Ana Casagrande
Produção Audiovisual: Bia Basilio e Rafael Paes
Produtora: Cook Filmes
Direção: Felipe Sant’Ana
Produção Executiva: Felipe Sant’Ana
Diretor de Fotografia: Brunno Zotto
Diretor de produção: Gil Rodrigues
Line Producer: Thiago Amaral
1º Assistente de Direção: Mizael Santana
1º Assistente de Câmera: Conrado Age
Diretora de arte: Barbara Donatello e Yolanda Ribeiro
Produtora de Objetos: Maria Clara Maiorano
Styling: Alexandra Marinho
Assistente de Figurino: Luciana Pinheiro
Maquiador: Syl Vitoriano
Estúdio: Estúdio do Cais
Gaffer: Maicon Valadares Mago
Maquinista Chefe: Carlos Augusto Nunes da Silva
Assistente de Luz: Cauã Duarte Santos
Controladora: Mayara thimotheo Costa da Silva
Contra-Regras: Guilherme Dória e Daniel PQD
Motorista: Sandro Passos Lima
Catering: RM Buffet e Catering
Pós-produção
Diretor do Filme: Felipe Sant’Ana
Coordenação de Pós: Eduardo Murphy
Montagem: Eduardo Murphy
Colorista: Eduardo Murphy