Veja e Vanish lançam promoção com prêmios de até R$ 30 mil

Veja e Vanish, marcas da Reckitt Comercial, unem forças pelo quarto ano consecutivo em uma nova promoção. Com o tema "Quem Joga Junto Ganha Mais", a campanha deste ano entra no clima de futebol e entrega prêmios aos consumidores, oferecendo a chance de ganhar até 700 reais na hora do cadastro e concorrer a sorteios de 30 mil reais semanalmente.

A cada 20 reais em compras de produtos Veja ou Vanish, o consumidor pode se cadastrar no site para concorrer aos prêmios. Para dobrar as chances de ganhar nos sorteios, basta incluir produtos das duas marcas na mesma nota fiscal (NF).

O objetivo da campanha é gerar valor para o consumidor, recompensando a preferência e aumentando o awareness de ambas as marcas durante um período de grande celebração nacional. "Sabemos que Veja e Vanish são marcas em que o público confia e não abre mão. Queremos retribuir essa fidelidade, entregando prêmios que fazem a diferença no orçamento das famílias, oferecendo chances concretas de ganhar", afirma Ana Beatriz Guerra, head de marketing de Veja.

Além de premiar os consumidores, a mecânica da campanha foca em impulsionar a conversão cruzada nos pontos de venda, incentivando a compra conjunta do portfólio.

"A dinâmica de ‘jogar junto’ foi pensada para integrar os públicos, mostrando que o cuidado com a casa e com as roupas é complementar. Ao dobrar as chances de quem leva Veja e Vanish na mesma nota fiscal, fortalecemos essa sinergia e incentivamos a experimentação, garantindo que o consumidor leve para casa a melhor performance e, ao mesmo tempo, potencialize suas chances nos sorteios", comenta Ana Paula Tintim, head de marketing de Vanish.

A campanha, idealizada pela BETC HAVAS, aposta no humor e em narrativas não convencionais para chamar atenção em meio aos conteúdos volumosos de futebol. Nas mídias da promoção, casais de influenciadores mostram que, na hora de concorrer aos prêmios, até quem torce para times rivais se une.

"O que mais tem por aí é casal em que cada um torce para um time diferente. Este ano vai ser uma oportunidade única de deixar essa rivalidade de lado para torcer juntos. Isto vale para o futebol e também para nossa promoção. Juntamos as torcidas com casais reais para explicar que, juntando Vanish e Veja, você tem mais chances de ganhar", afirmam Camila Miyamura e Diego Ferrite, diretores de criação da BETC HAVAS.

A estratégia de comunicação 360º conta com um squad liderado por nomes como Samanta Alves (@mantaalves) e o namorado Antônio (@tonhoolavo), além de criadores de conteúdo que trarão a temática da rivalidade no futebol de forma divertida e ativações temáticas em pontos de venda.

Ficha técnica

Agência: BETC HAVAS

Título: Quem Joga Junto Ganha Mais

Anunciante: Vanish e Veja

Produto: Vanish e Veja

CCO: Erh Ray

VP de Criação: Sophie Schönburg

Diretores de Criação: Camila Miyamura e Diego Ferrite

Criação: Leonardo Telles, Matheus Matsumoto, Paulo Costa, Giovanna Carvalho e Mirian Alexandrino

Marcas & Negócios: Paula Basso, Debora Bettoni, Victor Fernandes e Vitória Silva

Canais & Engajamento: Gabriel Roveri, Letícia Gonzalez, Rafael Roque, Indiara Schultz, Gabriel Souza e Nicolli Barreto

Estratégia: Diana Leite, Bruno Souza, Giulia Favalli e Fabricio Lisboa

Conteúdo: Fernanda Grams, Irys Roque, Natalia Moreno e Giovanna Duarte

Diretora de Produção Audiovisual: Ana Casagrande

Produção Audiovisual: Bia Basilio e Rafael Paes

Produtora: Cook Filmes

Direção: Felipe Sant’Ana

Produção Executiva: Felipe Sant’Ana

Diretor de Fotografia: Brunno Zotto

Diretor de produção: Gil Rodrigues

Line Producer: Thiago Amaral

1º Assistente de Direção: Mizael Santana

1º Assistente de Câmera: Conrado Age

Diretora de arte: Barbara Donatello e Yolanda Ribeiro

Produtora de Objetos: Maria Clara Maiorano

Styling: Alexandra Marinho

Assistente de Figurino: Luciana Pinheiro

Maquiador: Syl Vitoriano

Estúdio: Estúdio do Cais

Gaffer: Maicon Valadares Mago

Maquinista Chefe: Carlos Augusto Nunes da Silva

Assistente de Luz: Cauã Duarte Santos

Controladora: Mayara thimotheo Costa da Silva

Contra-Regras: Guilherme Dória e Daniel PQD

Motorista: Sandro Passos Lima

Catering: RM Buffet e Catering

Pós-produção

Diretor do Filme: Felipe Sant’Ana

Coordenação de Pós: Eduardo Murphy

Montagem: Eduardo Murphy

Colorista: Eduardo Murphy