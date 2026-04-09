Quinta, 09 de Abril de 2026
13°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia Federal deflagra segunda etapa da Operação Vem Diesel

Distribuidores são suspeitos de preços abusivos de gás de botijão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/04/2026 às 11h27

A Polícia Federal deflagrou a segunda etapa da Operação Vem Diesel, com o objetivo de fiscalizar distribuidores e revendedores de gás de botijão – Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). As ações de fiscalização abrangeram 24 cidades em 15 estados e no Distrito Federal.

De acordo com os investigadores, 55 estabelecimentos foram fiscalizados por equipes da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Procons, além de policiais federais.

“As ações visam identificar práticas irregulares no aumento no preço do gás, na fixação de preços entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras eventuais práticas abusivas que possam acarretar prejuízos para o consumidor”, detalhou a PF.

Os estabelecimentos estão localizados nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Irregularidades ou crimes que, porventura, venham a ser detectados serão encaminhadas à PF para a apuração. Se confirmadas as suspeitas, os responsáveis poderão ser indiciados por crimes contra a ordem tributária, econômica, bem como contra a economia popular e as relações de consumo.

Primeira etapa

A primeira etapa da operação foi deflagrada no dia 27 de março em 11 estados e no Distrito Federal, para averiguar postos de combustíveis suspeitos de praticarem aumentos irregulares na venda do produto.

Na oportunidade, a PF informou que as ações estavam focadas em “eventuais condutas abusivas que possam acarretar prejuízos ao consumidor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Desenvolvimento Há 31 minutos

Governo do Estado prorroga inscrições para estande coletivo em feira de jogos eletrônicos

O Governo do Rio Grande do Sul prorrogou, até sexta-feira (10/4), o período de inscrições para o estande coletivo na Gamescom Latam 2026, feira de ...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Defesa Civil do Rio interdita parte do Velódromo atingido por incêndio

Pista de ciclismo não sofreu qualquer tipo de dano

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Pane técnica cancela pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas

Serviço já foi restabelecido, segundo a concessionária Aena

 (Foto: EBC)
Segurança Há 4 horas

Programa estadual prevê instalação de câmeras urbanas em todas as cidades do RS

Equipamentos de segurança devem ser instalados a partir de maio.
Geral Há 4 horas

Achada morta jovem que sumiu há 12 dias em Jundiaí, São Paulo

Ela havia ido ao cursinho pré-vestibular para fazer uma prova

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 23°
24° Sensação
2.72 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h24 Pôr do sol
Sexta
27° 10°
Sábado
29° 13°
Domingo
20° 17°
Segunda
27° 15°
Terça
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Uso de IA avança na medicina diagnóstica do DF
Senado Federal Há 4 minutos

CCAI ouviu diretor da Abin em ‘cenário internacional complexo’, diz Trad
Internacional Há 4 minutos

Brasil assume aliança e pede Atlântico Sul livre de guerras e tensões
Saúde Há 4 minutos

Estudo inédito da Fiocruz pode ampliar prevenção de HIV entre jovens
Saúde Há 4 minutos

OMS: dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,64%
Euro
R$ 5,93 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 386,281,95 +0,36%
Ibovespa
195,417,06 pts 1.58%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6996 (08/04/26)
29
41
53
64
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3656 (08/04/26)
03
04
06
07
08
11
12
14
15
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias