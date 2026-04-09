Operação Off Line cumpre 31 mandados de busca e tem como alvo 24 prisões preventivas em Passo Fundo, Casca e Paraí

Na manhã desta quinta-feira (9), a Polícia Civil deflagrou a Operação Off Line, com o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão e 24 mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), sob comando do delegado Vinicius Demartini, com apoio de equipes de outras regiões e das delegacias dos municípios envolvidos. As diligências ocorrem em Passo Fundo, Casca e Paraí.

Em Passo Fundo a operação percorreu bairros como Planaltina, Operária, Vera Cruz e Bom Jesus, sendo a principal cidade da operação. As investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada na distribuição de entorpecentes, com divisão de funções entre os envolvidos.

Durante a operação, os policiais realizam buscas em imóveis ligados aos investigados. A ofensiva tem como objetivo desarticular a organização criminosa e combater o tráfico de drogas na região.

A operação segue em andamento e, por isso, o balanço oficial com prisões e apreensões ainda não foi divulgado.