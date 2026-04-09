Quinta, 09 de Abril de 2026
13°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hall da Fama do COB celebra ídolos do esporte olímpico brasileiro

Oscar, Ricardo, Emanuel, Alex Welter e Lars Björkström são celebrados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/04/2026 às 00h33

Em cerimônia realizada na noite desta quarta-feira (8) no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) eternizou cinco grandes ídolos olímpicos em seu Hall da Fama. Os homenageados foram Alex Welter e Lars Björkström, da vela, Ricardo Santos e Emanuel Rego, do vôlei de praia, e Oscar Schmidt, do basquete.

Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, foi primeiro homenageado da noite. O Mão Santa, que é o recordista brasileiro em participações olímpicas, disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos e se tornou o único atleta a ultrapassar a marca de 1.000 pontos na história da competição.

O Hall da Fama do COB teve uma novidade nesta edição, a inauguração das categorias de duplas e equipes, que reconhecem o fato de que muitos dos maiores feitos olímpicos são construídos por trabalho conjunto.

E os primeiros homenageados foram Alex Welter e Lars Björkström, que, nos Jogos de Moscou (1980), conquistaram a medalha de ouro na classe tornado, feito que encerrou um jejum de 24 anos sem títulos olímpicos do Brasil desde o bicampeonato de Adhemar Ferreira da Silva, em 1956.

Os últimos homenagens da noite foram Ricardo Santos e Emanuel Rego, uma das parcerias mais marcantes da história do vôlei de praia. Campeões mundiais em Copacabana, em 2003, medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004) e de bronze em Pequim (2008), a dupla também construiu uma carreira vitoriosa no Circuito Mundial e no Circuito Brasileiro.

“Nossos heróis olímpicos receberam hoje, no icônico Copacabana Palace, o justo reconhecimento por nos ajudarem a construir a história do esporte brasileiro, passarão a integrar o nosso Hall da Fama. Nossa Nação Esportiva não se constrói apenas com resultados presentes. Ela se molda também com memória, com respeito ao passado e com a valorização daqueles que abriram caminhos e que sempre vão inspirar gerações. Preservar essas histórias é preservar a essência do movimento olímpico brasileiro e fortalecer o caminho que queremos seguir. O Hall da Fama cumpre exatamente essa missão”, declarou o presidente do COB, Marco La Porta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

JUBs Futebol contam com campo exclusivo para o futebol feminino

Estrutura foi fundamental para CBDU escolher Sergipe como sede
Esportes Há 4 horas

João Fonseca se garante nas oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo

Vaga veio com vitória por 2 sets a 1 sobre o francês Arthur Rinderknec

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Sul-Americana Há 13 horas

Grêmio inicia caminhada na Sul-Americana contra equipe uruguaia

Tricolor pode utilizar time alternativo na estreia visando sequência da temporada
Esportes Há 1 dia

Matheus Pereira decide e Cruzeiro estreia da Libertadores com vitória

Fluminense não passa de empate sem gols com o Deportivo La Guaira
Esportes Há 1 dia

Com nova geração, Brasil estreia nesta quarta na Billie Jean King Cup

Amarelinha encara seleção chilena, a partir das 13h, na Colômbia

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
16° Sensação
1.45 km/h Vento
89% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Sexta
24° 12°
Sábado
27° 11°
Domingo
30° 12°
Segunda
21° 16°
Terça
28° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova projeto que reajusta multa por adulteração de combustíveis
Senado Federal Há 6 minutos

MP que muda regras do seguro-defeso é alterada no Senado e volta à Câmara
Senado Federal Há 6 minutos

Senado celebrará Conselho Federal de Química em sessão especial
Geral Há 6 minutos

Incêndio no Velódromo do Rio é controlado; pista não teve impacto
Esportes Há 6 minutos

Hall da Fama do COB celebra ídolos do esporte olímpico brasileiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 +0,00%
Euro
R$ 5,95 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,758,58 -0,94%
Ibovespa
192,201,16 pts 2.09%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6996 (08/04/26)
29
41
53
64
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3656 (08/04/26)
03
04
06
07
08
11
12
14
15
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias