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Tecnisa entrega Reserva Figueiras e consolida 279 obras

Projeto de alto padrão traduz a proposta contemporânea do Jardim das Perdizes, em São Paulo, unindo urbanismo planejado, modernidade e segurança.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/04/2026 às 18h43
Tecnisa entrega Reserva Figueiras e consolida 279 obras
Tecnisa

A Tecnisa oficializou a entrega do Reserva Figueiras, primeiro empreendimento concluído pela incorporadora em 2026, localizado na Zona Oeste de São Paulo e integrado ao Parque Jardim das Perdizes, que reúne mais de 45 mil metros quadrados de áreas verdes no entorno. Esse marco, somado à finalização do Bosque Pitangueiras no fim de 2025, inaugura uma nova leva de projetos no Jardim das Perdizes e eleva o histórico da companhia a 279 empreendimentos realizados em quase cinco décadas de atuação, totalizando mais de 47 mil unidades entregues.

O Reserva Figueiras está inserido na proposta de morar dentro de um parque, unindo natureza, segurança e infraestrutura urbana. O bairro planejado, além de áreas verdes, reúne infraestrutura urbana, mobilidade e um projeto voltado à segurança dos moradores. O Jardim das Perdizes é reconhecido como o primeiro bairro da América Latina com certificação AQUA – Alta Qualidade Ambiental.

Entre as áreas comuns do Reserva Figueiras estão piscina externa e piscina coberta com raia de 25 metros, spa completo, fitness interno e externo, espaço gourmet, sports bar, quadra de beach tennis e muito mais. O projeto foi desenvolvido por Itamar Berezin Arquitetura, com projeto de decoração de áreas comuns por Jóia Bergamo e paisagismo de Benedito Abbud.

"Estamos muito felizes em realizar a primeira entrega de 2026 da Tecnisa. Esse projeto reflete nossa essência de inovação e sustentabilidade; além disso, abre uma fase de grandes expectativas, contribuindo para a urbanização de São Paulo, em um bairro planejado com infraestrutura completa. A entrega deste projeto reafirma o compromisso da Companhia com a excelência e a disciplina no cumprimento de prazos", afirma Fernando Tadeu Perez, CEO da Tecnisa.

Além do Reserva Figueiras, a Tecnisa prevê uma nova entrega de alto padrão para 2026, o empreendimento Kalea Jardins — juntos, representarão 135 unidades residenciais entregues no ano. Nos últimos dois anos, a empresa entregou oito projetos, somando mais de 1.400 unidades.

Ficha técnica Reserva Figueiras

Nome: Reserva Figueiras – Subcondomínio Torre A
Localização: Jardim das Perdizes, São Paulo (SP)
Incorporadora: Windsor Investimentos Imobiliários Ltda.

Arquitetura: Itamar Berezin Arquitetura
Decoração (Áreas Comuns): Jóia Bergamo
Paisagismo: Benedito Abbud
Tipologias: apartamentos de 165 metros quadrados a 188 metros quadrados
Dormitórios: quatro/duas ou três suítes
Entrega: fevereiro de 2026
Entrega nº: 279ª obra concluída pela Tecnisa

Sobre a Tecnisa

Com 48 anos de história, a Tecnisa entregou 279 empreendimentos — equivalentes a mais de 50 mil clientes atendidos e 7,2 milhões de metros quadrados de área construída — e ultrapassou R$ 14 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV). A incorporadora adota práticas digitais, sustentáveis e centradas no cliente. Com foco em inovação, transparência e qualidade, a companhia conecta pessoas, tecnologia e design inteligente em cada novo projeto.

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