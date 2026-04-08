II Abertura Estadual da Colheita da Mandioca Industrial será nesta quinta-feira, em Sombrio

Atualmente, o Sul Catarinense conta com mais de quatro mil hectares de mandioca industrial plantada, destinada principalmente à produção de fécula e farinha (Foto: Divulgação/Epagri)

Nesta quinta-feira, 9 de abril, a Epagri e instituições parceiras promovem a II Abertura Estadual da Colheita da Mandioca Industrial na propriedade rural de Daniel Souza dos Santos, no município de Sombrio, no Sul Catarinense. O evento será o dia todo, a partir das 8h30min, voltado a agricultores produtores de mandioca, indústrias processadoras e técnicos da área. As inscrições podem ser feitas sem custo neste link ou no local.

De acordo com a coordenadora do Programa Olericultura da região, Luciana Ferro Schneider, o evento tem como objetivo capacitar produtores e técnicos, além de celebrar a colheita da mandioca, cultura agrícola tradicional na região. “A proposta é colocar esse cultivo em evidência e alertar produtores sobre boas práticas e o uso de material genético de qualidade desenvolvido pela Estação Experimental da Epagri de Urussanga. Durante o evento, os agricultores também receberão informações sobre o mercado da mandioca e a previsão do tempo para a próxima safra”, diz ela.

Atualmente, o Sul Catarinense conta com mais de quatro mil hectares de mandioca industrial plantada, destinada principalmente à produção de fécula e farinha. Entre os municípios com maior área cultivada estão Jaguaruna, Sangão, Araranguá, Sombrio e São João do Sul. Da mandioca vêm produtos presentes no dia a dia dos brasileiros, como farinha, tapioca, farofa, roscas e o polvilho utilizado no pão de queijo.

Confira a programação

08h30min – Recepção dos participantes

09h15min – Palestra “Mercado da Mandioca em Foco: Cenários e Perspectivas para o Centro-Sul do Brasil”, com Fábio Isaias Felipe (Cepea)

10h15min – Palestra “Previsão do tempo para a safra 2026/2027”, om Márcio Sônego (Epagri)

10h40min – Apresentação cultural – Grupo Folclórico Açorsul

11h – Solenidade de Abertura da Colheita da Mandioca

12h30min – Almoço

13h30min – Tarde de Campo “Variedades de Mandioca Epagri”, com o pesquisador Alexander Luís Moreto

Serviço:

O que: II Abertura Estadual da Colheita da Mandioca Industrial

Quando: quinta-feira, 9 de abril, a partir das 8h30min

Onde: propriedade rural de Daniel Souza dos Santos, comunidade Santa Fé, Sombrio, SC

Inscrições: gratuitas, neste link ou no local do evento

Mais informações e entrevistas:

– Luciana Ferro Schneider – Coordenadora do Programa Olericultura no Sul de SC – (48) 98496-1203

– Edson Borba Teixeira – Gerente Regional de Criciúma – Epagri – (48) 99622-1605

– Sandoval Miguel Ferreira – Extensionista da Epagri – (48) 3529-0225

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407 / 99161-6596