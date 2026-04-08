Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Galípolo pede aprovação de PEC que prevê mais autonomia para o BC

Segundo ele, instituição funciona quase no limite de sua capacidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/04/2026 às 18h09
Galípolo pede aprovação de PEC que prevê mais autonomia para o BC
© Lula Marques/Agência Brasil.

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, pediu aos senadores que aprovem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 65/2023 , que confere mais autonomia técnica, orçamentária e financeira à instituição.

“Desde a minha sabatina [em outubro de 2024], eu já pedi apoio, ajuda e, agora, estou pedindo socorro”, disse Galípolo ao depor, nesta quarta-feira (8), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, do Senado, criada para apurar a atuação, expansão e o funcionamento de facções criminosas no Brasil.

Segundo Galípolo, o BC está funcionando quase no limite de sua capacidade operacional, dependendo “do senso de responsabilidade dos servidores públicos” e com dificuldades para contratar pessoal e investir em novas tecnologias.

“Precisamos de recursos”, reivindicou, vinculando a adequada execução das tarefas a cargo do BC (entre elas, o controle da inflação e a fiscalização do sistema financeiro) a redefinição da autonomia da instituição.

“Às vezes, a palavra autonomia é mal compreendida. De maneira nenhuma o BC quer se eximir da responsabilidade de prestar contas sobre qualquer centavo que gastar. Quanto mais instituições houver para o BC prestar contas, melhor […] mas precisamos ter os recursos adequados para desempenhar nossas funções e avançarmos com inovações jurídicas que, olhando para a jurisdição internacional, já estão atrasadas”, argumentou Galípolo.

De acordo com o executivo, atualmente cerca de 3,4 mil dos 6.470 cargos do BC previstos em lei estão ocupados. “O BC dos Estados Unidos, o Federal Reserve, tem 23 mil servidores. O da Índia tem 13 mil”, comparou a fim de evidenciar o subdimensionamento da instituição brasileira.

Para Galípolo, nas atuais circunstâncias, é quase impossível o BC supervisionar adequadamente o ecossistema financeiro e, ainda, contribuir com iniciativas de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado, que, segundo ele, “encontra dinheiro para adquirir novas tecnologias e maneiras de burlar o sistema”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

PEC

A PEC nº 65 visa a alterar a Constituição Federal , estabelecendo um novo regime jurídico para o Banco Central, conferindo-lhe autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira.

A proposta também define que o Banco Central será organizado como uma empresa pública com poder de polícia, incluindo regulação, supervisão e resolução, e estabelece a supervisão do Congresso Nacional sobre suas atividades.

O texto que tramita no Senado prevê que, se aprovada, a proposta eximirá o BC da subordinação a ministérios ou outros órgãos da administração pública, de forma a torná-lo mais eficiente e independente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 32 minutos

Indústria fatura 4,9% mais em fevereiro, mas continua em queda anual

Crescimento mensal não reverte perda de 8,5% no bimestre

 Tecnisa
Economia Há 1 hora

Tecnisa entrega Reserva Figueiras e consolida 279 obras

Projeto de alto padrão traduz a proposta contemporânea do Jardim das Perdizes, em São Paulo, unindo urbanismo planejado, modernidade e segurança.

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 hora

Receita regulamenta tributação mínima de 15% para multinacionais

Norma detalha regras de adicional da CSLL

 ABAC
Economia Há 2 horas

Consórcio marcará presença na 31ª Agrishow em Ribeirão Preto

KSK Consórcio será a única administradora independente presente com estande na feira.

 © Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Há 2 horas

Guilherme Mello será o novo secretário-executivo do Planejamento

Débora Freire assume Secretaria de Política Econômica

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
18° Sensação
1.82 km/h Vento
83% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Dra. Eudócia comemora sanção de lei que inclui imunoterapia no SUS
Câmara Há 10 minutos

Debatedoras defendem políticas integradas para reduzir dependência econômica e violência contra mulheres
Senado Federal Há 10 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Namíbia
Geral Há 10 minutos

Polícia civil desarticula grupo que aplicava golpes contra idosos
Senado Federal Há 10 minutos

Senado aprova indicação de cinco embaixadores para postos no exterior

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 -0,97%
Euro
R$ 5,95 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,271,98 +2,43%
Ibovespa
192,201,16 pts 2.09%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias